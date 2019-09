Snow Deal in Engandina: prima prenoti, meno spendi

Ritorna Snow Deal, introdotto per la prima volta lo scorso anno nella regione Engadin St. Moritz e unico in tutto l’arco alpino. Questo modello tariffario permette a chi prenota in anticipo di risparmiare sugli skipass della vacanza invernale.

Sul sito www.snow-deal.ch si possono già acquistare a prezzi vantaggiosi gli skipass per sciare in Alta Engadina durante tutta la stagione 2019/2020. Lo Snow Deal si regge sulla combinazione di tre fattori che determinano il costo dei biglietti: il periodo di bassa o alta stagione in cui si vuole sciare, la domanda del giorno di validità del biglietto e l’anticipo con cui si prenota online.

Offerta Sleep + Ski 2019/2020

Ma le offerte non finiscono qui… gli ospiti che decidono di soggiornare più giorni nella regione Engadina St. Moritz e di prenotare la loro vacanza presso circa 100 hotel di tutte le categorie, ricevono lo skipass al prezzo di CHF 45.- a persona e al giorno per tutta la durata della vacanza.

La formula “Sleep + Ski” offre agli appassionati di sport invernali fino a 88 piste da sci di alta qualità, tre snowpark e 58 impianti di risalita, una natura unica e autentica e l’accesso a una vasta scelta di ristoranti di montagna con suggestive terrazze soleggiate. Lo skipass è valido anche per gite serali su Muottas Muragl e include anche l’uso gratuito dei trasporti pubblici in Alta Engadina. L’offerta è valida per tutta la stagione invernale dal 19 ottobre 2019 al 3 maggio 2020 e non può essere combinata con altre offerte o vantaggi.

Da quando si può già sciare in Engadina?

La Diavolezza è il primo comprensorio a inaugurare le piste da sci già dal 19 ottobre. Dopo questo assaggio di sci autunnale chiude dal 23 novembre per il consueto periodo di manutenzione per poi riaprire il 18 dicembre insieme al vicino comprensorio di Lagalb e all’area di Furtschellas.

Corvatsch e Corviglia non fanno attendere troppo gli sciatori e aprono già le piste da sabato 23 novembre (al Corvatsch) e dal 30 novembre (al Corviglia). Nel weekend del 13-15 dicembre si entra nel vivo della stagione a St. Moritz con una tre giorni di party, musica e la gara di Coppa del Mondo di sci alpino femminile sabato 14 e domenica 15 dicembre. Ospite superstar il cantante spagnolo Alvaro Soler che si esibirà in un concerto live gratuito in piazza Rosatsch a St. Moritz sabato 14 dicembre alle 19. Chi invece preferisce le escursioni, il relax e le discese in slittino deve aspettare il 21 dicembre per salire con la funicolare a Muottas Muragl, il monte più panoramico di tutta l’Engadina.

La pista da sci notturno illuminata più lunga di tutta la Svizzera (4,2 km), raggiungibile in due ore da Milano, apre il 6 dicembre. Dà appuntamento agli sciatori ogni venerdì dalle ore 19.00 su una pista appositamente preparata e con un nuovo skipass stagionale: CHF 99 / Adulti e CHF 59 giovani.