Stoccarda – Il villaggio del vino dal 28 agosto all’8 settembre 2019

Dove: Stoccarda

Dal: 28-08-2019

Al: 08-09-2019

Moderna e vivace, Stoccarda è una città immersa nella natura e nei vigneti. Si trova nel cuore di una regione con una lunga tradizione vinicola, risalente addirittura all’epoca romana.

Per celebrare questo stretto rapporto con il nettare di Bacco, ogni estate il capoluogo del Baden-Württemberg ospita la festa del vino più grande di tutta la Germania, trasformandosi in un vero e proprio Villaggio del Vino.

In programma dal 28 agosto all’8 settembre, l’edizione 2019 ospiterà gli stand di oltre 30 viticoltori e ristoratori, per un totale di oltre 500 etichette del territorio tutte da gustare in un clima di festa. Dall’amato rosso Trollinger al Riesling e al Sauvignon, da degustare nei classici quartini svevi con il manico (Viertele) e accompagnati da specialità tradizionali come i ravioli Maultaschen e i gnocchetti di farina al formaggio Kässpätzle, l’occasione è davvero ghiotta.

Il Villaggio del Vino resterà aperto tutti i 12 giorni di festa dalle 11.30 alle 23.00, fino a mezzanotte nel weekend. Sia gli abitanti del luogo che i visitatori potranno scoprire i migliori prodotti della tradizione rivisitati in chiave ecologica o sperimentale, il tutto in un clima di festa sotto il piacevole sole estivo. Non mancheranno l’accompagnamento musicale e le attività di intrattenimento.

Le domeniche del 1° e 8° settembre saranno giornate dedicate alle famiglie, con proposte per i più piccoli, come la parata con la mascotte della festa, laboratori creativi, giochi, racconti di fiabe e attività di movimento.

Per chi volesse arricchire la propria esperienza enogastronomica, in città ci sono anche le Strade del Vino, le tipiche Besenwirtschaften (letteralmente le “locande della scopa”) e il Museo della Viticoltura, che racconta 2000 anni di cultura enologica.