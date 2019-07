Thai si conferma tra le 10 migliori compagnie aeree al mondo e vince due Skytrax Award nel 2019

Thai Airways, riconfermandosi tra le 10 migliori compagnie aeree al mondo, ha ricevuto due Skytrax Award per la World’s Best Airlines Lounge Spa e Best Airlines Staff in Asia nel contesto della cerimonia Skytrax World Airline Award 2019 che si è svolta nel contesto del Paris Airshow, presso l’aeroporto parigino di Le Bourget.

Mr. Sumeth Damrongchaitham, Presidente Thai, ha dichiarato: “ricevere il riconoscimento di World’s Best Airlines Lounge Spaper il quinto anno consecutivo, in un contesto industriale ricco di sfide, è un risultato meraviglioso per THAI e riflette perfettamente i nostri elevati standard e la nostra qualità a livello globale. Siamo anche molto orgogliosi di aver ricevuto il premio Best Airline Staff Service, che sottolinea la qualità dell’esperienza dei passeggeri con i membri del nostro team sia a terra sia in volo. Inoltre Thai è stata inclusa nella classifica delle 10 migliori compagnie aeree al mondo nel 2019 e ha ricevuto il riconoscimento per la Best Cabin Crew in Thailand. Il raggiungimento di questi importanti risultati è frutto del duro lavoro che tutte le persone parte del nostro team hanno svolto lungo il corso dell’anno, con grande impegno e dedizione, con lo scopo di sviluppare ulteriormente la qualità dei prodotti e dei servizi della Compagnia a beneficio dei passeggeri. L’impegno di Thai punta a offrire voli comodi a prezzi convenienti, assicurandosi che i passeggeri vivano un’eccellente esperienza di viaggio ogni volta che volano con Thai”.

I World Airline Awards sono il risultato del sondaggio che Skytrax, sin dal 1999, conduce ogni anno a livello globale raccogliendo le valutazioni da parte dei passeggeri riguardo le loro esperienze di viaggio in maniera assolutamente imparziale, indipendente e globale, risultando come “l’Oscar dell’industria aeronautica”.

La Royal Orchid SPA dell’aeroporto di Bangkok

Per offrire ai passeggeri un’esperienza di relax unica nel settore, Thai ha ricreato la nobile arte della SPA thailandese presso il proprio hub di Bangkok. La Royal Orchid SPA è un’oasi ultra-sensoriale che trasporta l’arte del viaggio verso nuove frontiere. I passeggeri delle classi Premium possono scegliere tra la ricca offerta di massaggi: thailandese, plantare, agli oli essenziali e molti altri che utilizzano aromi e musicoterapia per veicolare il completo rilassamento della persona, oppure scegliere un bagno di vapore o una sauna alle erbe. A testimonianza della cura che la Compagnia ha nell’offrire servizi ed esperienze di viaggio di altissima qualità, Thai mette a disposizione dei passeggeri Premium (Royal First Class e Royal Silk Class), in partenza dall’Aeroporto di Bangkok, l’esperienza di mezz’ora di trattamento gratuito presso la Royal Orchid SPA.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni consultare www.thaiair.it