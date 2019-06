The Loft, lusso ed esclusività nell’aeroporto di Bruxelles

La 26ma edizione degli Oscar europei del turismo, i World Travel Awards, ha nominato THE LOFT, lo spazio nato dal sodalizio tra la Brussels Airlines e Lexus presso l’aeroporto di Bruxelles, come “Europe’s Leading Airport Lounge 2019”. I World Travel Awards sono premi di grande prestigio riconosciuti a livello mondiale, i più ambiti per il pregio e la rilevanza internazionale che offrono. I voti non vengono espressi soltanto dai clienti, ma anche da professionisti e operatori turistici.

THE LOFT by Brussels Airlines & Lexus rappresenta un concept unico ed esclusivo per una lounge, incentrato sul comfort, sulla tecnologia, sul design e sulla fusione tra l’accuratezza belga e l’ospitalità giapponese. THE LOFT by Brussels Airlines & Lexus è stato inaugurato il 25 giugno del 2018: un nuovo spazio per il relax dei viaggiatori internazionali ispirato al lusso, al design e all’ospitalità omotenashi del brand Lexus. Da allora la lounge è stata visitata da oltre 450.000 clienti. La lounge rappresenta per Lexus un’ulteriore espansione oltre il mondo dell’automobile, e un’ulteriore affermazione del brand come Luxury Lifestyle Brand. Lo spazio offre tutti i servizi utili per le persone in viaggio, i cui contenuti sono fedeli ai tradizionali valori Lexus.

THE LOFT by Brussels Airlines & Lexus copre un’area di 2040 m2 e può ospitare fino a 500 passeggeri. È divisa in zone diverse dotate di ambienti e servizi distinti, tra cui un bar centrale, aree salotto e uno spazio ideale per coloro che hanno bisogno di lavorare tra un volo e l’altro.

Ecco alcuni degli esclusivi servizi offerti dalla lounge:

Prodotti di cioccolateria preparati da un maître chocolatier Neuhaus

Scompartimenti SPA singoli dotati dei più recenti modelli di doccia GROHE

Stanze per i passeggeri con soffitto stellato

Poltrone relax Lexus LS con modalità di massaggio Shiatsu

Accurata selezione di cibi e bevande biologici firmati Foodmaker e Rombouts

Ampia scelta di birre alla spina, tra cui alcune delle eccellenze belghe

Spazio interamente ‘plastic free’: eliminare le bottiglie di plastica per una maggiore coscienza ecologica

Esposizione di opere d’arte e di elementi riconducibili al design Lexus

Sala d’ascolto con impianto audio Mark Levinson hi-end

Organizzazione di eventi, dalle degustazioni di vini agli ensemble musicali

THE LOFT by Brussels Airlines & Lexus si trova all’interno del Pier A dell’aeroporto di Buxelles ed è aperto tutti i giorni dalle 05:00 alle 21:00. L’area Lexus è stata realizzata dallo studio di consulenza FITCH, che ha lavorato anche sugli interni delle concessionarie Lexus in Europa. Lo studio è stato capace di reinterpretare il concept delle concessionarie introducendo nuovi, straordinari elementi, ispirandosi agli spazi Lexus INTERSECT di Tokyo, Dubai e New York.