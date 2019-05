Torino – L’arte del tè e del profumo il 19 maggio 2019

Dove: Torino

Dal: 19-05-2019

Al: 19-05-2019

Tè e Profumi, oggetti del desiderio con la consistenza dell’effimero, illusoria e accattivante, suscitano sensazioni armoniose, inafferrabili e indimenticabili, che durano nel tempo superando l’immanenza dell’esperienza. Tè e Profumi hanno lunghe storie che attraversano credenze popolari e religioni, hanno affascinanti e minuziosi procedimenti custoditi dalla tradizione. Tè e Profumi hanno seguito le mode e altre volte le hanno dettate, proponendo o riproponendo ingredienti talvolta esotici, talvolta legati al proprio territorio, e mescolando le aromaticità in un gioco quasi divino con il fine di trovare la novità o raccontare la novità di un’antica fragranza inalterata nel tempo. Per conoscerli più da vicino dobbiamo cedere qualcosa di nostro, il tempo, e entrare nell’alchimia delle emozioni e dei sensi… i nostri.

L’occasione per incontrare le due icone del lusso, così come per secoli sono stati tè e profumi, è il pomeriggio di domenica 19 maggio in compagnia di Claudia Carità di The Tea selezionatrice di Tè e Maestro del Gusto di Torino e Gianni Bertetti titolare della storica profumeria torinese Elide Profumi, amante ed esperto della storia della profumeria.

L’incontro dedicato alle fragranze primaverili avverrà nella cornice sabauda di Goustò ristorante emporium che interverrà con dolci assaggi in accompagnamento alle degustazioni. Note floreali estratte o regalate dalla natura, petali e foglie aromatiche fino ai sentori più legnosi con le piacevoli pause di Goustò saranno capaci di distrarre i vostri pensieri? Costo di partecipazione: 20 euro

Posti limitati. Pprenotazione online www.thetea.it

oppure presso:

The Tea, Via Corte d’Appello 2, Torino, dalle 8 alle 18.

Elide Profumi, Galleria Umberto I, Torino, dalle 9 alle 19.

Goustò, Piazza della Repubblica 4, ingresso in Galleria Umberto I, Torino,

da mercoledì a domenica 19-22, sabato e domenica 12-15