Il Bosso, una grande famiglia ma soprattutto un punto di riferimento per il turismo ambientale abruzzese

Il Bosso nasce nel dicembre 1998 dall’idea di alcuni giovani con un grande sogno: raccontare la propria terra, integra e affascinante.

Passione, determinazione, tenacia e un pizzico d’incoscienza sono gli ingredienti del successo di questo gruppo che è diventato un importante punto di riferimento per il turismo ambientale abruzzese.

Oggi la Cooperativa Il Bosso, accanto al gruppo “storico”, affianca nei periodi più caldi di attività circa 50 collaboratori, gran parte dei quali sono giovani del posto, che trovano in questa realtà un modo sano per pagarsi gli studi e non solo.

Sono circa 30.000 le persone che nel 2019 hanno scelto di vivere l’Abruzzo e le sue meraviglie in compagnia dei professionisti de Il Bosso: in canoa canadese o in kayak sulle acque gelide e cristalline del fiume Tirino, in mountain bike o in e-bike alla scoperta del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, oppure a piedi seguendo i trekking alle falde del Gran Sasso d’Italia. E poi ancora, al Centro Visita del Lupo di Popoli, guide esperte e preparate accompagnano grandi e piccini a scoprire il mondo dei lupi e i segreti del bosco.

Il Bosso completa la propria offerta turistica con una moderna e confortevole ricettività presso l’Ostello Fiume Tirino e con il nuovo Ecoristoro Valle del Tirino, dove si possono gustare prodotti a km zero su una meravigliosa terrazza panoramica che regala, dal mattino al tramonto, colori magici ed emozioni uniche.

Ogni anno circa 15.000 studenti provenienti dalla regione Abruzzo e da quelle limitrofe vivono giornate di esperienza ambientale alla scoperta del patrimonio culturale, naturale, archeologico e storico del territorio, accompagnati da guide ed esperti educatori ambientali.

Molte attività negli anni sono diventate vere e proprie esperienze di vita.

È il caso dell’escursione in canoa: due ore e mezza di immersione totale nell’ambiente incontaminato del fiume Tirino.

Tra i tanti progetti di valorizzazione territoriale che hanno visto la Cooperativa Il Bosso impegnata in prima linea ci sono l’Associazione Valle del Tirino (www.valledeltirino.it), una realtà che racchiude oltre 40 operatori turistici, progetti di animazione territoriale e promozione turistica legati ai borghi del Gran Sasso e dell’altopiano di Navelli, come “Terre di Santi e Guerrieri” e “Il Gran Sasso d’Italia, la Montagna nel Cuore del Mediterraneo” (www.yesgransasso.com).

Per Info e Contatti:

Gruppo Il Bosso,

via Capodacqua 6,

Capestrano (AQ)

tel. 085.9808009

www.ilbosso.com