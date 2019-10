Val Gardena (BZ) – Torna la Valle del Natale, dal 29 novembre 2019 al 6 gennaio 2020

Dove: Val Gardena

Dal 29 novembre la Val Gardena si trasforma ancora una volta nella Valle del Natale, fino al 6 gennaio 2020. Qui, nel cuore delle Dolomiti, si riaccenderanno le migliaia di luci dei tre Mercatini di Natale per eccellenza: Ortisei, S. Cristina e Selva di Val Gardena.

Ortisei, il Paese di Natale

Il mercatino di Ortisei offre regali e sorprese per tutti i gusti: dolci fatti in casa, oggetti in legno realizzati a mano, ghirlande, luci e candele. Ogni giorno si potrà assistere allo spettacolo di cori e ascoltare i suoni dei corni di montagna, e non mancheranno i corsi per imparare a realizzare oggetti artigianali e piatti ladini. I bambini potranno anche imbucare le loro letterine in una cassetta postale speciale, in Piazza Stetteneck.

S. Cristina, il Mercatino di Natale

Il mercatino di S. Cristina propone i migliori prodotti dell’artigianato e della gastronomia locale, come i biscotti di pan pepato e i “Spitzbuben”, biscotti di pasta frolla ripieni di marmellata alle albicocche. Il tutto in un luogo panoramico, ai piedi del Sassolungo e di Castel Gardena, dove da sempre si respira un’atmosfera magica.

Selva di Val Gardena, Mountain Christmas

Famosa per il Mountain Christmas, Selva si trova nel cuore della Valle del Natale ed è il comune più alto della valle. Nel centro del paese verrà realizzata una striscia continua di luci lunga 350 metri e 12 riproduzioni in legno delle cabine della funivia. Tra gli stand sarà possibile gustare il pan di zenzero, il vin brulé, le torte fatte in casa e la cioccolata di produzione artigianale. La tradizionale arte della scultura gardenese troverà invece spazio in una bella mostra di presepi.