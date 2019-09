Valsugana (TN) – Autunno all’insegna del gusto, dal 6 settembre al 10 novembre

Dove: Valsugana (TN)

Dal: 06-09-2019

Al: 10-11-2019

La Valsugana accoglie l’autunno con un ricco programma di appuntamenti gustosi, pensati per valorizzare e far conoscere le produzioni tipiche del territorio. Zucca, radicchio e castagna sono solo alcuni dei prodotti locali che i visitatori potranno gustare durante le manifestazioni in programma nei mesi di settembre, ottobre e novembre.

Qui vi segnaliamo alcuni degli appuntamenti più imperdibili e gustosi dell’autunno in Valsugana.

6/8 settembre – Festival dell’Uva

Sarà Levico Terme ad aprire le danze con il Festival dell’Uva, una manifestazione colorata e divertente che avrà come protagonista indiscussa l’uva e le sue sfumature. Le cantine trasformeranno la piazza del paese in un grande festa dove si potrà sorseggiare buon vino, ascoltare musica e gustare pietanze locali.

29 settembre – Sagra di San Michele

Domenica 29 settembre si svolgerà a Telve la tradizionale Sagra di San Michele con degustazioni per le vie del paese e un colorato mercato contadino, dove sarà possibile ammirare abili artigiani svolgere antichi mestieri e dove non mancheranno attività di animazione per i più piccoli.

6 ottobre – Bieno

Il 6 ottobre, presso il parco fluviale a Bieno, si svolgerà la 14° edizione della Festa del Radicchio. La manifestazione è dedicata alla cucina locale e ai sapori genuini di un’antica tradizione culinaria. Protagonista d’eccellenza sarà il radicchio, proposto in tante gustosissime forme, dal salato al dolce per un menu completo e davvero gustoso. Il programma della festa prevede inoltre un colorato mercatino di prodotti locali, una passeggiata naturalistica alla scoperta dei dintorni e tanti giochi per i bambini.

11/13 ottobre – Parco 3 castagni / Pergine Valsugana

I festival enogastronomici continuano al Parco 3 Castagni e nel centro storico di Pergine Valsugana, dove nel weekend dall’11 al 13 ottobre saranno di scena i prodotti dell’autunno: zucca, miele e castagne. Tutti sono invitati a partecipare alla Festa della zucca e d’autunno iscrivendo la propria zucca al concorso indetto per l’occasione, per farla ammirare dai tanti visitatori della festa e naturalmente farla giudicare. Nel ricco programma dell’evento saranno proposti anche laboratori creativi per adulti e bambini, mostre a tema, dimostrazioni di antichi mestieri, artigianato, momenti musicali e tanta gastronomia.

26/27 ottobre – Festa della Castagna

Dal 26 al 27 ottobre tornerà a Roncegno Terme la Festa della Castagna. Ormai giunto alla 40° edizione, l’evento celebra l’antica tradizione di coltura di questo prodotto sulle pendici della montagna che sorge sopra il paese. Una ricca area destinata alla gastronomia proporrà un’ampia scelta di dolci a base di castagne, inoltre sarà possibile degustare delle ottime caldarroste accompagnate da vin brulè. Le vie del centro saranno animate da un colorato mercatino e da tante attività con trampolieri, truccabimbi, e laboratori.

9/10 novembre – Castelnuovo

La rassegna dei sapori d’autunno si concluderà a Castelnuovo, che dal 9 al 10 novembre ospiterà il tradizionale appuntamento gastronomico della Sagra di San Leonardo, un’occasione unica per poter assaporare le tipiche “Pezate de agnelo”, cucinate secondo le antiche ricette dei nostri nonni.