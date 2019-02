Valtellina: il 2019 sarà l’anno d’oro per le due ruote

Per le due ruote il 2019 in Valtellina sarà un anno ricco di eventi. Meta prediletta di appassionati e atleti professionisti che desiderano mettersi alla prova sulle salite leggendarie della storia del ciclismo italiano, la regione montana lombarda investe da diversi anni in progetti legati allo sviluppo del cicloturismo. Anzitutto, il Giro d’Italia sarà in Valtellina: la sedicesima durissima tappa del 102° Giro scalerà il Passo Gavia e il Mortirolo dal versante di Mazzo Valtellina il 28 maggio, le due Tappe del Giro Rosa saranno in Valtellina il 9 e il 10 luglio e la tappa del Giro d’Italia Under 23, il 20 giugno.

Non mancheranno le iniziative rivolte ad appassionati, come il progetto Enjoy Stelvio National Park, che tra luglio e settembre vedrà la chiusura alle auto in alcuni fine settimana dei famosi passi alpini del Parco e nelle sue vicinanze (Gavia, Mortirolo e Cancano) per permettere ai ciclisti di godere appieno l’esperienza della salita in tutta sicurezza e tranquillità. Alberto Contador con la sua squadra, sarà nuovamente sulle piste valtellinesi a settembre, in occasione del Passo Gavia Kometa Contador. I cicloamatori potranno vivere l’emozione di affrontare insieme ad Alberto e la sua squadra, la Kometa Cycling Team, il Passo Gavia. Inoltre, tra le altre iniziative che gli amanti del ciclismo non potranno perdere, l’08 settembre, la scalata del Mortirolo con Nibali.

Una delle grandi novità del 2019 è inoltre la guida “E-BIKE IN VALTELLINA”, che descrive 90 itinerari da percorrere con la bici elettrica. Per ogni percorso è riportata una breve descrizione (anche in inglese e tedesco), dati tecnici, cartografia, grafico altimetrico e immagini. La guida è rivolta a turisti, residenti e a tutti coloro che desiderano conoscere i percorsi e panorami della Valtellina. Tutti gli itinerari saranno disponibili e scaricabili entro la primavera dal sito Valtellina.it

Infine, grazie al potenziamento del servizio provinciale “Rent-a-bike”, godersi la Valtellina sulle due ruote sarà ancora più semplice e divertente, oltre che green, grazie alla possibilità di raggiungere il Sentiero Valtellina comodamente con il treno e noleggiare le biciclette in loco.