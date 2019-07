Vola con Emirates e alloggia negli hotel più esclusivi degli Emirati

Per quest’estate Emirates ha stretto una partnership con gli hotel più esclusivi degli Emirati Arabi per offrire ai propri passeggeri che viaggiano da e verso Dubai sconti e tariffe vantaggiose. Le strutture alberghiere coinvolte sono Accor, Armani Hotel Dubai, Marriot ed Emaar Hospitality Group. L’offerta è valida per tutti i clienti che acquisteranno un biglietto dal 07 luglio al 30 settembre 2019.

Catena Accor

I passeggeri Emirates potranno usufruire fino al 30% di sconto sulle migliori tariffe offerte dalla catena Accor, gruppo leader a livello mondiale nell’ospitalità con un’ampia selezione di marchi al suo interno.

Armani Hotel Dubai

Situato nell’edificio simbolo di Dubai Burj Khalifa, il prestigioso Armani Hotel Dubai offre ai passeggeri Emirates fino al 35% di sconto sulle migliori tariffe disponibili. L’hotel offre anche un accesso diretto alla più grande e più visitata destinazione per lo shopping e l’intrattenimento di Dubai- The Dubai Mall.

Marriot

La catena Marriot vanta una pluralità di marchi differenti ed è in grado di offrire ai passeggeri Emirates fino al 25% di sconto sulle migliori tariffe disponibili in una qualsiasi delle sue strutture negli Emirati Arabi.

Emaar Hospitality Group

Emaar Hostipality Group incorpora pregiati marchi tra hotel e resort, Vida Hotels, Resorts e Rove Hotels. Ai clienti Emirates verrà offerto fino al 35% di sconto sulle migliori tariffe disponibili. Chi alloggerà presso Address Downtown, Address Boulevard, Address Dubai Mall o Palace Downtown potrà anche accedere gratuitamente all’Acquario di Dubai, allo Zoo Subacqueo e al VR Park.

Cliccate qui per saperne di più sull’offerta. I passeggeri dovranno obbligatoriamente presentare una copia del loro biglietto aereo o carta d’imbarco Emirates al momento del check-in.

My Emirates Pass

L’offerta My Emirates pass, valida fino al 31 agosto, trasforma la carta di imbarco in una tessera esclusiva che offre sconti fino al 50% per più di 500 attività negli Emirati Arabi. L’esclusivo pass propone tariffe vantaggiose per circa 400 raffinati ristoranti; trattamenti benessere in oltre 50 spa; sci al coperto e ingresso ai parchi acquatici. I clienti potranno anche riscattare fino al 30% di sconto presso i punti vendita internazionali, compresi i più famosi marchi di moda e fitness.