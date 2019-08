Zurigo – Theater Spektakel, dal 15 agosto al 1 settembre

Dove: Zurigo

Dal: 15-08-2019

Al: 01-09-2019

In programma dal 15 agosto al 1 settembre a Zurigo il Theater Spektakel, che quest’anno compie 40 anni. La manifestazione, da sempre molto cara agli abitanti della città, è apprezzata anche dai turisti che vedono Zurigo e le rive del lago riempirsi di musica, artisti di strada, bancarelle e street food.

Theater Spektakel è pensato per accontentare tutti i gusti: dagli appassionati di teatro a chi semplicemente vuole trascorrere una giornata alternativa all’aperto e godersi uno spettacolo. L’evento culturale raduna circa 40 compagnie internazionali che si esibiscono in 10 palcoscenici all’aperto. Tra i grandi nomi di quest’edizione, la famosa ballerina Anne Teresa De Keersmaeker e il performance artist William Kentridge. Entrambi hanno già partecipato nei primi anni al festival e ora saranno di nuovo in città per festeggiare il prestigioso anniversario.

Theater Spektakel può diventare un pretesto per fare una passeggiata, ammirare i panorami che fanno da sfondo agli spettacoli, sorseggiando una birra locale e socializzando. Tutto questo in una Zurigo che è un “rifugio” perfetto per allontanarsi dall’afa estiva, abbandonandosi al refrigerio lungo il suo lago e i suoi fiumi, rinfrescati dalla brezza che scende dalle Alpi.

Parco MFO

Dopo avere ammirato gli artisti di teatro lungo il lago, Parco MFO può essere la meta ideale. Il parco, una tra le molte oasi verdi della città elvetica, è un luogo incantato in cui natura e architettura dialogano perfettamente. Una costruzione d’acciaio zincato a doppia parete, dotata di spalliere intrecciate con funi metalliche, ospita diverse piante rampicanti. Nella parte più alta del Parco si trova una terrazza aperta da cui si può ammirare il nuovo quartiere di Zürich-Nord, luogo perfetto per un “picnic romantico con vista”.

Per maggiori informazioni su Theater Spektakel: https://www.zuerich.com/it/visitare/zuercher-theater-spektakel