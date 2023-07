7 LUGLIO GIORNATA MONDIALE DELLA CIOCCOLATA

Un bel viaggetto per celebrare, e non solo oggi, il mondo della cioccolata?

Un posto magico, pieno di profumi e goloso da impazzire, per appagare i nostri sensi ma raccontarci anche un po‘ della nostra storia, di un’ Italia passata, della lungimiranza di persone che hanno saputo intravedere le potenzialità di un seme, già ritenuto dalle antiche civiltà dell’America centrale, cibo degli dei.

A Modica,

splendida cittadina del ragusano, non si può non passare dall’antica Dolceria Bonajuto, per rendere omaggio a questa bontà, per farci incantare dai profumi e dai racconti di chi presidia il luogo da così tanto tempo da farne quasi casa e ne conosce i particolari più antichi e le proprietà più nascoste.

Una visita al Fattojo è quello che si deve fare, per scoprire il lungo lavoro di maestria che si nasconde dietro una tavoletta o un cioccolatino

.

Assaggiate il bicchierino di cioccolata „fredda“ che vi viene offerto, una scoperta!

Ascoltatene il racconto, affascinante e poi leggetela…la storia

Un sorsetto alcolico perché ci sta’…e con il caldo ancor di più e…e poi curiosate nelle vetrine…uscire a mani vuote? No! E a pancia vuota? Impossibile!!!

Onore a te, signora Cioccolata, ti dedicherei tutti i giorni dell’anno!