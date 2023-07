Ti racconto un museo: i Burattini di Riccardo

Oggi per la serie “Ti racconto un museo” parliamo di un luogo che non rientra a pieno titolo nella definizione di museo, ma che raccoglie pezzi storici unici, racconta una storia lontanissima e soprattutto è legato al territorio dell’Emilia Romagna, vi parlo de I Burattini di Riccardo.

Ci sono quelle tradizioni che ad un certo punto dimentichiamo o comunque iniziamo a osservare meno e via via queste rischiano di non essere portate avanti, rischiano di perdersi come un lontano ricordo. Questo è un vero peccato, senza quelle radici che ci hanno sostenuto fino a qui, come possiamo crescere ancora più rigogliosi?

Il riferimento al legno non è casuale, infatti oggi parliamo de I Burattini di Riccardo che ho avuto il piacere di conoscere in un pomeriggio di risate nel cuore della provincia di Bologna, nella campagna di Budrio.

Facciamo un passo indietro: i burattini a Bologna

“Burattini a Bologna” è il nome del format realizzato da Riccardo Pazzaglia per gli eventi culturali creati ad hoc per i burattini in città. È inoltre un’associazione, è il filo che unisce questa secolare arte così legata al territorio bolognese fino ai giorni d’oggi, con spettacoli per grandi e piccini.

Si tratta di un patrimonio incredibile che sotto molti aspetti collega tutta l’Italia. Il teatro dei burattini ha da sempre animato le piazze delle città, dalla famosa maschera di Pulcinella a Fagiolino a Bologna.

La tendenza è quella di considerare i burattini qualcosa per bambini: niente di più errato. I burattini erano usati un tempo per raccontare l’attualità, per fare satira e per intrattenere. Col tempo i temi sono cambianti ma non le maschere e non la volontà di raccontare storie che possano affascinare davvero tutti.

Nella bottega di Riccardo

Per conoscere da vicino questa meravigliosa arte, potete visitare la bottega di Riccardo Pazzaglia. Presso i burattini di Riccardo, si tengono visite da settembre fino ad aprile e vi basterà telefonare per organizzare il vostro tour e prenotare la visita.

Avrete l’occasione di vedere una moltitudine di burattini di tutte le forme e colori, di avere Riccardo che vi intrattiene con i suoi racconti e osservare da vicino tutte le fasi di realizzazione di un burattino, dalla scelta del pezzo di legno, all’incisione, alla realizzazione dei vestiti e delle storie ad esso collegate. È un lavoro minuzioso e creativo, affascinante e articolato che culmina nello spettacolo teatrale dei burattini di Riccardo.

Non solo bottega ma anche museo virtuale!

Eh si, perché potete organizzare la vostra visita alla bottega ma avete anche l’occasione di visitare il museo virtuale dedicato ai burattini tutto l’anno. Potete vedere il museo già ora da qui.

È una sorta di museo immaginario, in cui tutte le stanze permettono di approfondire sempre di più l’arte del burattinaio fino allo spettacolo. Tradizione e innovazione si uniscono in un progetto davvero d’avanguardia.

Il burattinaio all’opera

Perché non godersi uno spettacolo dal vivo? Con la rassegna Burattini a Bologna, potete godervi tutta l’estate tantissime storie raccontate da Riccardo e dai suoi burattini nella speciale cornice di Palazzo d’Accursio a Bologna, un’occasione unica per vedere da vicino la magia del teatro dei burattini e restare incantati davanti a questa straordinaria arte che merita di essere portata avanti e raccontata per la gioia di tutti.

Burattini a Bologna

Iburattinidiricccardo.it

Via Bagnarola, 43, Budrio (Bo) – 40054

Mail: burattinidiriccardo@gmail.com

Tel. +39 051 19875438