Nel pieno dell’atmosfera natalizia ci si prepara per la grande festa della Befana. Direttamente a casa sua, a Urbania, piccolo gioiello del Montefeltro che dal 3 al 6 gennaio è palcoscenico della 28^ Festa Nazionale della Befana.

Si narra, infatti, che la vecchina dal cuore grande avrebbe casa proprio qui, nell’antica Casteldurante, borgo famoso per la sua storia e le sue maioliche meravigliose. Per quattro giorni il centro storico marchigiano accoglie migliaia di bambini e visitatori, spesso con il naso all’insù per non farsi sfuggire le incursioni aeree della Befana a cavalcioni sulla scopa. Ma non solo: anche gli aquiloni di Urbino (così cari al giovane Pascoli), i falchi di esperti falconieri marchigiani, le frecce degli arcieri di Fermignano, le bolle del Mago o i funambuli appesi ad una luna gigante.

Befana, a Urbania un programma per ogni età

Il programma di questa festa coinvolge tutto il territorio marchigiano, con eventi e spettacoli tradizionali e diverse novità: già venerdì 3 gennaio il sindaco Marco Ciccolini consegnerà le chiavi della città alla dolce vecchina. E per la prima volta anche l’ultimo Duca di Urbino, Francesco Maria II della Rovere, che stabilì la sua residenza proprio ad Urbania, consegnerà alla Befana il chiavistello del suo Palazzo Ducale. Un chiaro invito ai visitatori a vivere il territorio sotto vari aspetti: ludico e culturale, grazie anche a rievocazioni, sfilate in costumi storici e musiche rinascimentali organizzate dall’Associazione per le Rievocazioni Storiche (ARS) di Urbino.

A Urbania la calza più lunga del mondo e la sua mitica casa

Dal Palazzo del Comune (attiguo alla Casa della Befana) fino alla Piazza centrale di San Cristoforo andrà in scena la sfilata della calza più lunga del mondo, non prima però che la Befana scenda in volo dalla Torre campanaria tra lingue di fuochi artificiali. Uno spettacolo sempre emozionante e suggestivo, assai amato dalla folla di bambini, che si ripete tutti i pomeriggi dei quattro giorni di Festa.

E poi porte aperte alla Casa della Befana dove la vecchina racconterà storie e regalerà caramelle. È stato allestito anche un particolarissimo ufficio postale dove i bambini avranno modo di scrivere e imbucare le loro letterine.

Laboratori, visite guidate e spettacoli

La quattro giorni durantina è articolata anche fra laboratori trucca-bimbo e vesti-befana (al piano terra del Palazzo Ducale) grazie alle sapienti mani delle piccole Befane dell’Associazione ArfunAnimasion di Fano. E, ancora, la Camminata Metabolica, percorso guidato fra le suggestive attrazioni del luogo; il Giardino dei colori in Piazza Padella, dove tutti i giorni sarà possibile colorare la propria Befana, giocare con antichi giochi di legno o svolgere altre attività divertenti; l’ormai tradizionale Tombolone della Befana al Cinema Lux; le bancarelle di dolci, di Crostoli (la tipica piada di Urbania) e frittelle della Befana, a cura della Pro Loco di Urbania, nella Piazza centrale di San Cristoforo. E poi spazio ad artigianato artistico locale, le tradizionali ceramiche e la più moderna bigiotteria.

Info: Ufficio Turismo in Corso V. Emanuele II n. 21 o via mail a prolocourbania@libero.it.

Per ricettività e altre informazioni pratiche: festadellabefana@castelduranteviaggi.it. Aggiornamenti al programma

