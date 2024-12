Sesto weekend de Il Natale che non ti aspetti, calendario di eventi che in occasione delle festività natalizie ha trasformato il cuore delle Marche e la provincia di Pesaro Urbino in un autentico scrigno di emozioni (immagine in apertura, Il Natale che non ti aspetti a Gradara).

Preparatevi a immergervi in un’esperienza che sa di festa, con tanti eventi pensati per rendere speciale ogni momento. La Pro Loco di Cagli festeggia il suo 70esimo anniversario con due appuntamenti imperdibili pensati per coinvolgere l’intera comunità e celebrare insieme questo importante traguardo. Sabato 28 dicembre alle 17, presso il Salone degli Stemmi, verrà presentato il libro “Una Passeggiata Inaspettata”, una raccolta di racconti che narra le storie di una comunità straordinaria. L’evento sarà l’occasione per riscoprire il legame unico che unisce il territorio e i suoi abitanti. Al termine della presentazione, gli ospiti potranno godere di un momento conviviale con un aperitivo offerto dalla Pro Loco. Domenica 29 dicembre alle 17,30, il Teatro Comunale ospiterà l’Ensemble Giostremia con il concerto “Donne in Musica”. Un omaggio musicale che celebra il talento e l’espressività femminile attraverso una performance emozionante e raffinata (biglietto 10 euro).

Fano si prepara a vivere un fine settimana all’insegna della magia natalizia con un ricco programma di eventi per tutte le età: sabato 28 dicembre, dalle 9 alle 20, il Pincio e via Arco d’Augusto ospitano i suggestivi Mercatini di Natale, occasione per immergersi nell’atmosfera delle feste e trovare idee regalo originali. Durante la mattinata, dalle 9.30 alle 12, sarà possibile visitare il Presepe di San Marco, nuovamente aperto al pubblico anche nel pomeriggio, dalle 15 alle 19 (si replica domenica). Per gli amanti del divertimento, al Pincio sarà attiva la pista di pattinaggio sul ghiaccio, aperta dalle 10.30 fino all’1.00 di notte, e non mancheranno giochi e giostre per bambini, disponibili dalle 10.30 alle 22. La giornata si concluderà in grande stile con il concerto gospel di Meachum Clarke & Company, in programma alle 21.15 al Teatro della Fortuna.

Suggestive visite alla Rocca di Gradara

Gradara si veste a festa per offrire a grandi e piccoli un’esperienza unica nel suo genere con la Christmas Experience: ogni giorno, fino al 31 dicembre, sono in programma visite animate e guidate della Rocca di Gradara pensate per tutte le età, con appuntamenti alle ore 10:30 e 11:30. Ad accogliere ci sarà il simpatico Giullare di Natale, pronto a condurre in un percorso animato tra le vie del Borgo, regalando momenti di divertimento e allegria.

Nel borgo di Piobbico domenica 29 dicembre dalle ore 18 alle 20.30 prenderà vita la ricostruzione storica della Natività più realistica della provincia di Pesaro Urbino. Dall’ingresso del centro storico, attraverso il borgo, si giungerà fino al monumentale Castello Brancaleoni, in un fiabesco ambiente animato da oltre 100 figuranti che rappresenteranno i diversi personaggi del presepe e con un intero piazzale che ospiterà i classici animali che ne fanno solitamente parte.

È dal 1990 che a Piobbico va in scena la sacra rievocazione: tutto nasce dalla ricerca della locale scuola media che si prefiggeva la ricostruzione storica, nel modo più fedele possibile, della narrazione della nascita di Gesù. Un’approfondita ricerca di usi e costumi antichi che ha finito per coinvolgere tutti gli abitanti che, per l’occasione, vestiranno il ruolo di pastori, falegnami, fabbri, osti, tessitori, cardatori e filatori di lana, fornai, mercanti, sacerdoti e personaggi mistici. Dalle scene di vita della corte di Erode alla scuola, dal campo dei soldati romani agli antichi mestieri: tutto sarà allestito in modo autentico e ricercato per offrire ai visitatori un’esperienza veramente unica che farà rivivere un autentico viaggio a ritroso nel tempo tra religione e magia, in oltre 23 quadri storici.

Natale nel Castello

A Montemaggiore al Metauro continua l’evento Natale nel Castello. Fino al 6 gennaio 2025, la Chiesa Parrocchiale di Montemaggiore ospiterà infatti il suggestivo Presepe Meccanico, una rappresentazione unica della Natività in movimento. L’evento sarà aperto tutti i giorni dalle 15 alle 19, offrendo un’esperienza magica per grandi e piccini nel cuore del Natale.

Il suggestivo presepe di Serrungarina torna per la sua 33esima edizione, pronto a stupire grandi e piccini con la sua bellezza e atmosfera unica. Fino al 6 gennaio, il presepe sarà visitabile nei giorni festivi dalle 14:30 alle 18:30 e nei giorni feriali dalle 15 alle 18. Inoltre, l’evento proseguirà anche dopo l’Epifania, con aperture straordinarie nelle domeniche 12, 19 e 26 gennaio, dalle 15 alle 18.

Continua il presepe itinerante Betlemme a Talacchio grazie alle parrocchie di Talacchio, Colbordolo e Montefabbri che hanno realizzato l’ottava edizione del presepe, che si sviluppa lungo l’intero tracciato cittadino e sarà visibile fino al 12 gennaio. L’iniziativa consiste nell’addobbo delle vie centrali della frazione di Talacchio con le rappresentazioni tipiche del presepe, caratterizzate da statue artigianali in stoffa e legno a grandezza naturale, create dalla comunità locale. Le scene ripropongono mestieri e situazioni della tradizione popolare e religiosa. “Betlemme a Talacchio” è visitabile anche nelle ore notturne, quando le postazioni illuminate creano un’atmosfera magica e suggestiva.

Le vie dei Presepi nella Capitale del Rinascimento

A Urbino le Vie dei Presepi si svolgerà tutti i giorni fino al 6 gennaio dalle ore 10-13 e 15-19 (Ingresso: 2€, gratis under 14). Ne “Le Vie dei Presepi” saranno esposti centinaia di natività di ogni dimensione in strade, vicoli, chiese e palazzi della città. Percorrendo con una cartina vie e vicoli del centro storico, ci si potrà creare la propria passeggiata alla scoperta di presepi piccoli e grandi, toccando i tre punti principali con percorso interno e biglietto unico. I tre luoghi principali dell’esposizione saranno: via Barocci con l’Oratorio delle Cinque Piaghe e quello di San Giuseppe e piazza Rinascimento con la Chiesa di San Domenico, di fronte a palazzo ducale. Inoltre saranno presenti presepi classici e della tradizione napoletana e locale, micropresepi (fino alle dimensioni di qualche millimetro) e presepi a grandezza naturale con abiti rinascimentali accuratamente ricostruiti da un atelier. Inoltre Urbino sabato 28 e domenica 29 si animerà con “Batanai tra le mura” termine col quale, in dialetto urbinate, vengono identificati oggetti, soprammobili o attrezzi poco utili che possono riacquistare nuova vita.

