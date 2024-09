Settembre, tempo di vendemmia. Un momento che storicamente il settore agricolo ha sempre festeggiato con eventi, sagre e feste della tradizione. E così sabato 14 e domenica 15 settembre a Serralunga d’Alba, in provincia di Cuneo, torna la Festa della Vendemmia “Naturalmente Bohémien”, un evento unico di due giorni dedicato alla cultura del vino e al rispetto della terra, da vivere circondati dalla natura.

Il Villaggio Narrante di Fontanafredda

La manifestazione è in programma nell’elegante scenario del Villaggio Narrante di Fontanafredda, a Serralunga d’Alba, un luogo suggestivo che ricrea un vero e proprio villaggio rurale, dove ogni spazio è pensato per offrire autentici momenti di campagna. La Festa accoglierà i partecipanti a partire dalle 12 e si protrarrà fino a mezzanotte, offrendo ingresso libero con accredito obbligatorio per tutti.

Intrattenimento e convivialità

La giornata di sabato offrirà intrattenimento, cultura e creatività attraverso una serie di interessanti iniziative, tra cui il Mercatino Vintage Bohémien, che presenterà gioielli e prodotti di maglieria fatti a mano, opere di illustratori e composizioni “green”. Varie le soluzioni, poi, previste per il pranzo: gli ospiti del Villaggio Narrante potranno approfittare della Grigliata della Vendemmia (previa prenotazione), con tagli pregiati di carne e bracieri a vista, oppure di un comodo cesto picnic per godersi il pasto in tranquillità, tra i filari di vigna o gli alberi secolari del Garden. Completano la proposta culinaria tanti stand di street-food in cui gustare ottimo cibo on the go. Oltre a ciò, tante altre le esperienze da provare, a partire dalla visita guidata alle storiche cantine ottocentesche di Fontanafredda fino a giungere alla Mindful Wine Tasting Experience, un’esperienza sensoriale unica tra le vigne della tenuta. La cena, invece, si svolgerà dalle ore 20, con accompagnamento musicale e DJ set.

E domenica gran finale con “Degustando”

La domenica sarà tutta dedicata a “Degustando”, un’esperienza gastronomica esclusiva con la partecipazione di 10 grandi chef della penisola, pronti a deliziare i palati dei presenti con le loro creazioni. Gli artisti culinari presenti saranno: Ugo Alciati – Guidoristorante, Fabio Ingallinera – Nazionale Vernante, Luca Marchini – L’Erba del Re, Gabriele Eusebi – San Tommaso, Fabrizio Racca e Alfonso Russo – Ventuno.1, Emanuele Bellomo – Visione Barbaresco, Stefano Stabile – Pescheria San Martino, Giuseppe D’Errico – La Madernassa, Santino Nicosia – Al Garamond.

L’ingresso alla Festa della Vendemmia è libero, ma per accedere l’accredito è obbligatorio per adulti e bambini.

Info