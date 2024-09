È tutto pronto per alzare il sipario sulla 15^ edizione del Salone del Camper, principale manifestazione fieristica del turismo outdoor e campeggistico in programma a Fiere di Parma dal 14 al 22 settembre.

Una settimana per tuffarsi nel mondo del camper e delle caravan, ma anche delle attività all’aria aperta e dell’accessoristica.

Poco più di 100mila i visitatori registrati nell’ultima edizione e anche quest’anno sono in programma tante novità. Oltre al focus Camper e Caravan, con più di 300 espositori e oltre 600 veicoli ricreazionali esposti da produttori italiani ed europei, il Salone propone altre 3 sezioni complementari: Percorsi e Mete, dedicata all’offerta turistica e alla scoperta di nuove destinazioni attraverso guide e proposte editoriali; l’Area Shopping, per l’acquisto di prodotti adatti a spazi ridotti; e l’area Accessori una mini-fiera dedicata a tutto l’occorrente per i viaggi in camper, caravan e per la vita outdoor, sempre più ricca di proposte innovative e di tendenza.

Lo stesso Ministero del Turismo considera il turismo all’aria aperta un asset sempre più strategico dell’offerta turistica italiana ed è in costante crescita anche grazie a fondi e bandi a supporto delle strutture per accogliere i turisti itineranti.

Settore in crescita con l’Italia terzo produttore di camper in Europa

Quest’anno il Salone del Camper cade in un momento favorevole e di crescita per il settore caravanning, fattore particolarmente importante anche per l’industria italiana del camper. L’Italia è infatti il terzo produttore di camper in Europa dopo Germania e Francia. Il comparto industriale del caravanning ha fatturato lo scorso anno oltre 1 miliardo di Euro di prodotti finiti. Rilevante anche la filiera della componentistica italiana che serve i produttori europei, oltre ovviamente i produttori nazionali. Gli addetti diretti e indiretti del comparto industriale in Italia sono stimati in oltre 8.000 unità a cui si aggiungono le numerose concessionarie che si occupano della distribuzione.

Immatricolazioni positive

Le immatricolazioni di camper nuovi in Italia rappresentano una cartina di tornasole: nei primi sette mesi del 2024 le immatricolazioni di camper nuovi hanno fatto registrare una crescita del 22,22%. Le immatricolazioni di caravan hanno fatto registrare un aumento nei primi sette mesi dell’anno pari al 4,72%. Anche a livello europeo si registrano dati positivi: nel primo semestre 2024 le immatricolazioni di camper in Europa sono aumentate del 9,4% (dati ECF: European Caravan Federation).

«Il Salone del Camper non è solo una vetrina per gli appassionati del plein air – sostiene Antonio Cellie, amministratore delegato di Fiere di Parma – ma è un volano per l’intero settore turistico. Una manifestazione indispensabile per i produttori dei mezzi ma anche per l’intera filiera, oltre che per gli appassionati, che qui trovano veicoli, accessori, innovazione, attrezzature, novità tecnologiche, destinazioni e idee. I numeri dell’edizione 2024 – in un contesto fieristico sempre più sostenibile – parlano di un settore in continua crescita: aumento di circa il 4% di veicoli, ben oltre 600 diversi modelli esposti, crescita di espositori – oltre 300 – e una superficie complessiva di oltre 110.000 metri quadrati».

Ottimi i numeri relativi alle presenze nel primo semestre 2024: «Il turismo open air è sempre più trendy e anche in Italia sta vivendo un vero e proprio boom, con previsioni di oltre 56 milioni di presenze per questa estate non ancora conclusa, di cui oltre il 53% dall’estero – spiega Gloria Oppici, brand Manager di Fiere di Parma -. Sono numeri significativi confermati anche da un’indagine interna svolta a maggio-giugno 2024 su visitatori fidelizzati, che testimonia la trasversalità del fenomeno, una passione che diventa stile di vita e soddisfa tante diverse esigenze del turista: passione sportiva, attenzione alla sostenibilità, amore per la natura, curiosità enogastronomica, approfondimento culturale e soprattutto rigenerazione. Il Salone del Camper mette in scena tutte le declinazioni della vacanza esperienziale – conclude Gloria Oppici – e offre ai suoi tanti visitatori (oltre 100.000 nel 2023) l’occasione unica di vedere, provare oltre 600 diversi nuovi modelli di Veicoli Ricreazionali. Non è semplicemente una straordinaria esposizione, ma da 15 anni è l’appuntamento per il popolo dei viaggiatori».

Salone del Camper: tanti eventi, intrattenimento e convegni

La 15^ edizione del Salone del Camper riserva al pubblico tantissime esperienze legate alle aree di intrattenimento, a partire da “Cucinare in Camper”, a cura dell‘Unione Ristoranti del Buon Ricordo, l’associazione di ristoranti che salvaguarda le tradizioni regionali italiane: a coordinare l’intera operazione sarà Luciano Spigaroli.

Ricco anche il calendario di attività dedicate a bambini e ragazzi: dall’area Kinderheim, pensata per i più piccoli, gestita da operatori professionali specializzati, al Villaggio dello Sport che offre una varietà di attività sportive promuovendo il divertimento e il benessere fisico. Non manca l’area dedicata agli Amici a 4 Zampe, in collaborazione con tecnici cinofili qualificati Enci.

La manifestazione è organizzata da Fiere di Parma e da APC – Associazione Produttori Caravan e Camper – e beneficia del patrocinio del Ministero del Turismo e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.