Farine tradizionali e formaggi di malga protagonisti assoluti di Farine di Flôr e Formandi (immagine in apertura), popolare manifestazione autunnale dedicata a due fra i prodotti più tipici della montagna friulana in programma domenica 20 ottobre a Sutrio, nel cuore della Carnia.

La festa inizia alle 10 con il percorso di degustazione lungo le vie del paese. Protagonisti i piatti della tradizione a base di farine e di grani antichi, preparati dalle associazioni del territorio. Una ghiotta occasione per assaggiare Tocj di vore, Meste, Brut Brusat ed altre pietanze che un tempo venivano preparate in tutte le case ed ora sono riproposte nelle trattorie e ristoranti del borgo. In accompagnamento cinque birre artigianali dei birrifici del Friuli Venezia Giulia (BONDAI di Sutrio, Casamatta di Enemonzo, Birrificio Di Mont di Cedarchis di Arta Terme, Birra di Naon di Porcia e Birrificio Foran di Castions di Strada).

Formandi, spazio all’altro Re del territorio

Un percorso pieno di gusto – tra piatti della tradizione e birre artigianali – che celebra la cultura contadina locale. Una cultura rurale e genuina, di cui altro sovrano è il formaggio di Malga, al quale è dedicata nel medesimo giorno Formandi, mostra-mercato della miglior produzione casearia della montagna friulana, prodotti nella stagione di monticazione 2024, accompagnati dalla polenta rustica e fumante dei polentari locali. La degustazione è allestita nell’Ort del sior Matie, il salotto a cielo aperto del paese, in via Roma 35/B.

Nel pomeriggio, dalle 16 in Sala Kaiser (viale Val Calda, 1), l’inconsueta asta di formaggi di malga che da la possibilità di aggiudicarsi anche forme particolarmente pregiate e solitamente introvabili. È rivolta principalmente agli addetti ai lavori (ristoranti, negozi di formaggi ed alimentari) interessati ad acquistare i prodotti della monticazione 2024 e pezzature speciali, ma anche semplici visitatori possono partecipare. È richiesta la prenotazione poiché i posti sono limitati (tel. 0433.778921 o prolocosutrio23@gmail.com).

L’autunno nel magico comprensorio dello Zoncolan

I mesi di ottobre e novembre sono ideali per vivere le Alpi Carniche. È in questo periodo, infatti, che il comprensorio dello Zoncolan – seppure mai stravolto dal turismo di massa – offre il suo volto migliore: pace e tranquillità, sentieri semideserti, ritmi via via più lenti, alberi infiammati di sfumature dal giallo al viola, abitanti del bosco che si fanno vedere e sentire, nuove erbe che profumano gli alpeggi, una luce calda che ridisegna i profili delle montagne….

Visit Zoncolan, l’attivissimo consorzio turistico locale, ha messo a punto anche un calendario di experiences articolato fra escursioni e passeggiate guidate a tema, adatte a tutti gusti, le gambe e le età. Il 20 ottobre è in programma una camminata di 6-7 ore (consigliabile a trekkers preparati) al lago di Bordaglia e sarà l’occasione per ammirare il foliage dei boschi della Carnia.

Altra emozione di stagione è il bramito del cervo, evento naturale affascinante e suggestivo che si verifica durante la stagione degli amori dei cervi, di solito tra settembre e ottobre. Non servono buone orecchie per sentire i maschi del branco emettere il loro potente richiamo, ma un binocolo per osservarli senza disturbare (e la torcia frontale per il rientro). Un’esperienza indimenticabile.

In Carnia: nuova stagione, nuove fiabe

Il comprensorio incanta anche i bambini, con sempre nuove avventure, all’insegna di natura, leggende, fiabe. Tutti i venerdì, sabati e domeniche di ottobre, in compagnia di Silvio Ortis, presidente dell’Albergo Diffuso Borgo Soandri e appassionata memoria storica del luogo, si svolge l’amatissima Lanternata nel Bosco che conduce piccoli curiosi in una passeggiata magica. Domenica 27 ottobre la family adventure con partenza da Raveo: passeggiata facile lungo il torrente per raggiungere la cascata “nascosta” di Cladonda, tra una sorpresa e l’altra della natura. Un vero tuffo nel mistero, infine, mercoledì 30 ottobre, quando si andrà Cercando le streghe ai piedi del Tenchia, con una facile escursione ad anello tra i boschi di Cercivento.

Erbe spontanee da scoprire. E soprattutto gustare

Se le erbe spontanee di primavera-estate le possiamo ormai assaporare soltanto nei formaggi d’alpeggio o nelle conserve, nuovi germogli e nuovi odori popolano i prati anche in autunno, prima che la neve li metta a riposo. Il 27 ottobre prende il via un ciclo di quattro passeggiate a tema, che si concluderà a dicembre e durante le quali sarà possibile imparare a riconoscere, raccogliere e utilizzare fiori, foglie, frutti, cortecce, radici e fusti della flora locale, perfetti per tisane, liquori e piatti dal gusto e le proprietà unici. È compresa anche la degustazione di prodotti locali a base di erbe spontanee.

Prenotazioni on line

Le attività di Experience hanno quote di partecipazione a partire dai 20 euro ad adulto, mentre per bambini e ragazzi sono previste scontistiche diverse e in alcuni casi la gratuità. A seconda dell’impegno e della difficoltà, sono solitamente adatte anche ai bambini dai 6 anni in su (per i più piccoli è sempre possibile confrontarsi e accordarsi con la guida). È disponibile il noleggio di bastoncini e lampade frontali. Qui il link per conoscere nei dettagli e prenotare le esperienze ed escursioni.

