Le prelibatezze della stagione autunnale sono protagoniste oggi e domenica 24 novembre a Fano, nelle Marche, con la 36^ edizione di Sapori e Aromi d’Autunno, manifestazione nata per valorizzare il territorio, le sue biodiversità, le produzioni tradizionali e l’enogastronomia tipica organizzata dall’associazione Viandanti dei Sapori e OLEA (Organizzazione Laboratorio Esperti Assaggiatori). «Per due domeniche consecutive Sapori e Aromi d’Autunno si fa vetrina d’eccezione della meravigliosa terra marchigiana – osserva Giorgio Sorcinelli, responsabile e direttore della manifestazione -. Stiamo parlando di un evento unico nel territorio che unisce cibo, cultura, buone pratiche a tavola, consumi consapevoli, itinerari alla scoperta dei luoghi a una grande attenzione per l’economia del comparto gastronomico».

Per far questo la kermesse mette in rete produttori e commercianti e mantiene viva l’attenzione all’economia dell’agroalimentare. Anche per questo motivo è stata rinsaldata la collaborazione con Confcommercio Marche Nord, associazione di categoria assai attiva anche nella proposta di pacchetti turistici e iniziative collegate alle bellezze del territorio. «Sapori e Aromi d’Autunno è un vero palcoscenico per le tante eccellenze agroalimentari marchigiane – commenta il Direttore Confcommercio Marche Nord, Amerigo Varotti – e la sinergia con l’associazione Viandanti dei Sapori è stata naturale, visto il nostro impegno continuo nella promozione e valorizzazione del territorio, in primis con il progetto Itinerario della Bellezza».

Il programma delle due domeniche propone mostra mercato, eventi formativi, passeggiate ambientali, iniziative ludiche, momenti convegnistici e cerimonie di assegnazione premi e riconoscimenti. Per maggiori info