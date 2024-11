Valle Aurina, un luogo pittoresco e carico di fascino in ogni stagione. Ma certamente quella invernale – e soprattutto il periodo d’Avvento al Natale – ha degli aspetti caratteristici che rendono questo territorio ancora più unico (immagine in apertura, Avvento a Sand in Taufers, Valle Aurina_ph. Manuel Kottersteger).

Oltre a neve e sci, l’area vacanze Valle Aurina – 50 km quadrati, nel cuore del Parco Naturale Vedrette di Ries-Aurina con 80 vette che superano i 3000 metri di quota – offre un viaggio nelle tradizioni secolari dell’Alto Adige: dalle romantiche passeggiate a lume di fiaccola fino alle sfilate dei Krampus che affascinano sempre grandi e piccoli, per proseguire con esperienze di ogni genere che spaziano dalla cultura alle attività outdoor.

Krampus, il fascino del folklore in Valle Aurina

Nell’incantata atmosfera dell’Avvento, già da fine novembre molti piccoli paesi dell’area vacanze Valle Aurina si trasformano in luoghi dove le tradizioni autentiche e la natura incontaminata si fondono, regalando esperienze uniche. Nei fine settimana Campo Tures vedrà manifestazioni in tre diversi luoghi: dal 29 novembre, ogni venerdì sera fino al 3 gennaio si terranno le Xmas-Session, durante le quali diversi bar di Campo Tures si trasformeranno a turno in vivaci location, dove musica dal vivo e suggestivi giochi di fuoco conquisteranno ogni ospite. Per chi desidera qualcosa di più tranquillo le Cascate di Riva regalano uno spettacolo naturale e intimo, dal 30 novembre fino al 29 dicembre ogni fine settimana ci sarà l’Avvento nella Foresta Incantata: un percorso suggestivo nel bosco, tra abeti innevati e melodie natalizie, che porta alla prima cascata illuminata. Si potranno gustare specialità locali e ammirare la suggestiva testa del Cristo scolpita e illuminata nella roccia. Sempre nei fine settimana, a partire dal 6 di dicembre, il paesino di Molini di Tures si trasformerà in un vero e proprio villaggio dell’Avvento con prelibatezze locali, bevande calde, un falò e intermezzi musicali. Gli eventi proseguono il 7 dicembre a Campo Tures, dove le vie del paese saranno invase da oltre 500 Krampus, figure che mantengono viva un’antichissima tradizione legata alla mitologia cristiana e, più precisamente, a quella del vescovo san Nicola e al suo servitore Krampus.

Un evento di grande coinvolgimento

Al ritmo di tamburi e campanacci, questi personaggi daranno vita a una spettacolare sfilata che fonde tradizione e celebrazione. L’evento, tra i più attesi in Alto Adige, risale a un’antica leggenda secondo cui queste creature, mascherate con pelli e pellicce, scendevano nei villaggi per seminare il caos. Le maschere artigianali, chiamate lorfn, e i costumi, provenienti dall’Alto Adige, dall’Austria e dalla Germania, sono opere d’arte che richiamano una storia di miseria e terrore. Secondo la leggenda, gli uomini travestiti vennero affiancati dal diavolo, ma furono salvati dall’intervento del vescovo San Nicola, simbolo della vittoria del bene sul male.

Magia dell’Avvento: dalle atmosfere natalizie ai presepi

Il 14 e 15 dicembre il fondovalle Casere si trasformerà in un luogo incantato con l’evento Magia dell’Avvento, un’esperienza natalizia unica per questo momento di attesa e riflessione, di tradizioni e di speranza. I visitatori inizieranno il percorso dal centro visite del parco naturale e seguiranno un sentiero invernale illuminato, circondati da spettacolari cime innevate. Durante la passeggiata, sarà possibile ammirare presepi artigianali fatti a mano e ascoltare dolci melodie natalizie, e gustare specialità tipiche che creano un’atmosfera magica e suggestiva. Il 22 dicembre, in località San Giovanni si celebrerà l’Avvento con un mercatino di Natale, accompagnato da una mostra di presepi, attività di bricolage per bambini e giri in carrozza, una giornata ideale per immergersi nello spirito natalizio, tra musica, artigianato e sapori locali. La notte di San Silvestro si preannuncia speciale: a Casere i festeggiamenti inizieranno alle 17, con una riflessione di fine anno nella suggestiva cornice della Chiesa di Santo Spirito. Da lì, una fiaccolata condurrà i partecipanti fino alla casa del parco naturale, dove musica e brindisi festosi daranno il benvenuto al nuovo anno.

Appuntamento con la Coppa Europa di Sci

L’inverno nell’area vacanze Valle Aurina non è solo tradizione ma anche adrenalina pura con l’evento dello Slalom femminile di Coppa Europa: il 19 e 20 dicembre Skiworld Ahrntal ospiterà questo grande evento in cui le migliori atlete europee si sfideranno sulla pista nera Goasleitn, famosa per le sue pendenze vertiginose e curve insidiose. Due giorni di puro divertimento e competizione, in cui solo la più veloce potrà conquistare il titolo di “Queens of Goasleitn”.

