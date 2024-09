Dal 3 al 6 ottobre, torna nell’area vacanze Valle Aurina il TalKlang FestiVal, un’esperienza unica di fusione tra musica e natura (in apertura, Valle Aurina, bagno nel bosco_ph. Marco Giovenco). Questo evento intimo e raffinato si svolge in varie location della Valle Aurina, creando un perfetto connubio tra arte e natura. Tra i luoghi scelti figurano Castel Tures, la falegnameria Engl, la chiesa di San Maurizio, il Centro Climatico di Predoi. Anche la chiesetta di Santo Spirito e i sentieri che attraversano boschi incontaminati faranno da sfondo a performance artistiche straordinarie, curate da ospiti nazionali e internazionali.

Dialogo tra natura e arte

Non semplici concerti, ma un vero e proprio dialogo tra i suoni della natura e gli strumenti musicali, che dà vita a un’esperienza immersiva e coinvolgente che alterna alla musica il silenzio che regna nei boschi. L’edizione 2024 del TalKlang FestiVal ruota attorno al tema del Respiro, parola chiave che contraddistingue la Valle Aurina e che richiama il ritmo vitale del territorio e alla profonda connessione che la musica riesce a evocare.

Passeggiate, meditazione, ascolto del bosco

Il programma del festival inviterà i partecipanti a un ascolto curioso e consapevole attraverso attività come passeggiate sonore, meditazione, tra yoga e bagni nel bosco di giorno, e serenate e suite di altissimo livello artistico la sera. Luoghi inaspettati ma al tempo stesso perfetti per l’acustica, come cappelle, officine, miniere e centrali elettriche storiche, oppure boschi e gole rocciose, si trasformeranno per l’occasione in scenari magici dove il fruscio delle foglie, il soffio del vento e il canto degli uccelli si uniranno alle note inconfondibili di pianoforte, violino e voci. Ogni esibizione catturerà l’essenza del territorio e stimolerà il pubblico a ritrovare una connessione profonda con l’ambiente.

1 di 4

TalKlang FestiVal è un percorso verso l’armonia, un invito a rallentare, a prendersi il proprio tempo, a respirare profondamente e lasciarsi trasportare dalla musica nella natura.

Programma

Ti potrebbe interessare:

La valle del respiro

Viaggio nella tradizione casearia altoatesina con le Giornate del Graukäse