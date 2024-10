Autunno, tempo di dolcezze, e a Montecassiano (MC) l’inizio di ottobre annuncia l’arrivo de “li sughitti“, una ghiottoneria che fornisce una piacevole occasione per un’immersione nelle variopinte e morbide colline marchigiane che, in attesa del “foliage”, in questo periodo iniziano a tingersi di tenui sfumature.

Il suggestivo centro marchigiano, uno dei Borghi più Belli d’Italia ed anche Bandiera Arancione, dal 4 al 6 ottobre celebra la quarantanovesima edizione della Sagra dei Sughitti, una festa speciale dedicata ad un dessert atavico che è molto più di una semplice specialità gastronomica.

La tradizione de li sughitti, infatti, è intimamente connessa alla cultura della raccolta dell’uva e della vendemmia, incarnando lo spirito di oculata gestione dei beni della terra tipico della civiltà contadina, che è condensato nel motto “in campagna non si butta via niente”.

Una golosità “veg”

Ma in cosa consiste questa golosità? In una dolcissima polentina che oggi definiremmo “veg”, in quanto i suoi ingredienti sono tutti di origine vegetale, vale a dire granoturco, noci e mosto d’uva. Una squisitezza che dallo scorso anno è riconosciuta con la denominazione comunale (De.Co.).

La festa ha inizio venerdì sera, il 4 ottobre, con l’apertura di un’esclusiva mostra, nonché di locande e taverne, con la storica “cena co’ lo lesso”, tradizionale preparazione a fuoco lento delle carni locali, accompagnata dagli stornelli del Duo Acefalo. A seguire poesie e narrazioni in dialetto, ambientate… in cucina.

Tanti laboratori per tutte le età

Sabato pomeriggio, 5 ottobre, iniziano i laboratori per bambini dedicati ai “lavoretti d’autunno”. Giovani ancora protagonisti della tradizione nello show cooking “Sughitti experience”, giocoso confronto tra massaie locali e i giovani talenti dell’ISS Alberghiero “Einstein-Nebbia” di Loreto. In serata aprono nuovamente le taverne, le cantine e le locande. Accanto alle pietanze tipiche, in scena i cantastorie di Passo di Treia ed il laboratorio di balli e passi della tradizione. Si chiude nella centrale piazza Unità d’Italia con “Folkantina in concerto”.

Gran finale domenica 6 ottobre quando, già dal mattino, sarà protagonista la storica fiera d’autunno, con bancarelle d’artigianato, hobbistica e prodotti tipici, insieme al tradizionale carro trainato da buoi che sfilerà lungo le vie del paese.

Visite guidate e degustazioni

Durante la giornata, insieme alle taverne, animazione per i più piccoli tra le vie e le piazzette di Montecassiano, con possibilità di esperienze inconsuete come la “merenna co’ l’apittu” e il carretto del nuovo gelato ai sughitti. Possibilità di effettuare visite guidate alle pregevoli attrattive del borgo, ma anche di assistere ad una videoproiezione dedicata proprio ai mitici sughitti. Momento clou della festa alle 15,30, con la partenza dei carri allegorici, l’esibizione dei gruppi folkloristici e la riproposizione “live” della tradizionale vendemmia.

La Sagra dei sughitti, promossa dalla Proloco di Montecassiano e supportata dall’Amministrazione comunale, è sede di tappa del Grand Tour delle Marche, il circuito di eventi studiato da Tipicità in collaborazione con ANCI Marche, che da maggio a dicembre racconta la regione attraverso i più significativi momenti di festa che animano le comunità e i borghi marchigiani. Qui tutte le info relative ad eventi ed iniziative.

