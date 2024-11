È nel Monferrato, più precisamente a Frinco, nell’astigiano, la prima tartufaia senza barriere accessibile a persone con disabilità.

Nel pieno della stagione tartufigena e delle attività outdoor autunnali, l’esperienza in programma il 10 novembre assume una valenza speciale: non soltanto perché viene valorizzato un territorio attraverso la truffle experience, ma perché quest’attività turistica viene aperta per la prima volta anche a chi ha disabilità motorie.

Disabilità e tartufo-turismo

Un’accoppiata possibile grazie all’iniziativa che domenica 10 novembre vede partecipare Zoom Uphill – la carrozzina elettrica fuoristrada importata dalla Svezia da Greenova Italia Srl – all’inaugurazione della prima tartufaia senza barriere accessibile a persone con disabilità. Invitata da Asso Tartufai (organizzatrice dell’evento), Greenova sarà presente con una flotta di quattro Zoom Uphill e il proprio team tecnico; pronto ad assistere in maniera totalmente gratuita chiunque desideri provare l’esperienza unica della cerca del tartufo a bordo di Zoom Uphill, immersi nelle splendide colline del Monferrato.

La prima tartufaia senza barriere di Frinco (AT) è stata progettata per rendere la cerca dei tartufi accessibile a tutti, grazie a passerelle removibili che facilitano il passaggio per le carrozzine a spinta convenzionali, permettendo alle persone con mobilità ridotta di partecipare a questa antica tradizione. La partecipazione di Zoom Uphill, aggiungerà un ulteriore livello di autonomia; offrendo la possibilità, per chi vorrà provarlo, di muoversi silenziosamente in autonomia nella tartufaia e di avere pieno controllo dell’esperienza.

Tartufi. Ma non solo!

Questo fuoristrada elettrico la cui autonomia è di circa 40 chilometri, ha già dimostrato la sua versatilità in numerose attività all’aperto, sia ricreative che pratiche, come trekking, birdwatching, attraversamenti di laghi ghiacciati, esplorazione di grotte, visite di oasi naturali, raccolta dell’uva e molto, molto altro. Il suo utilizzo contribuisce al benessere psicofisico e alla qualità della vita delle persone che non possono camminare, promuovendo un’esperienza di inclusione autentica e salutare.

Zoom Uphill rappresenta un ausilio unico, che unisce accessibilità e potenza off-road, capace di affrontare agevolmente i sentieri e il terreno vario delle tartufaie. «La partecipazione a questo evento è un’opportunità straordinaria per Greenova Italia e per Zoom Uphill, che non solo porta la mobilità elettrica a un nuovo livello – dice il direttore di Greenova Italia Paolo Zanchetta – ma permette alle persone con disabilità di superare barriere fisiche spesso considerate invalicabili».