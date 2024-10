Dal massaggio aromaterapico con oli essenziali al massaggio al ribes, dalle docce emozionali ai trattamenti corpo personalizzati. Sono alcune delle proposte benessere che consentono di affrontare al meglio il cambio di stagione sia dal punto di vista immunitario che delle tensioni muscolari.

L’autunno è il periodo ideale per prendersi cura di sé e ritrovare equilibrio e serenità: alle Terme di Riolo, nel suggestivo contesto delle colline romagnole da poco insignito del prestigioso riconoscimento Patrimonio UNESCO, la piscina termale coperta diventa protagonista di un’esperienza rigenerante. Un’oasi di relax dove lasciarsi avvolgere dai benefici dell’acqua salsobromoiodica, perfetta per rigenerare corpo e mente. Un’acqua particolare e con proprietà benefiche che sgorga a 34° e che segna l’avvio dell’esperienza rigenerante presso lo stabilimento termale romagnolo.

Con 40 idrogetti, cascate e percorsi vascolari, la piscina offre un massaggio naturale per rilassare muscoli e articolazioni e in autunno le Terme di Riolo propongono pacchetti SPA che includono ingresso alla piscina termale, sauna finlandese, bagno turco, docce emozionali e trattamenti corpo personalizzati. Gli ospiti possono scegliere tra una miriade di trattamenti standard e rituali specifici come il Massaggio Rigenerante al Ribes o il Percorso Sensoriale con Aroma Terapia.

Novità autunnali: relax con i massaggi esclusivi

Il massaggio al ribes si distingue per le proprietà nutrienti e lenitive, ideali per preparare la pelle al clima più rigido e rilassare in profondità il sistema muscolare. Una proposta interessante per affrontare il cambio di stagione ed alleviare tensioni muscolari. Altra esperienza imperdibile è il massaggio aromaterapico con oli essenziali: una combinazione di movimenti lenti e oli profumati che stimola i sensi, favorendo uno stato di relax profondo e rinvigorendo l’umore. Questo trattamento è perfetto per chi cerca un momento di fuga dallo stress quotidiano e desidera ritrovare serenità. E poi le Terme di Riolo sono specializzate anche nelle cure inalatorie per l’apparato respiratorio.

Calici & Stelle e lo speciale Halloween

Le Terme di Riolo hanno organizzato iniziative tematiche per permettere agli ospiti di coniugare l’esperienza termale al divertimento: tutti i sabati sera si svolge l’evento serale “Calici & Stelle”, format che unisce il benessere al piacere della degustazione di specialità enogastronomiche locali. Accanto a questo lo stabilimento termale offre anche un ricco palinsesto di esperienze olistiche e mindfulness gratuite come bagni di Gong, suoni ancestrali e il nuovissimo “Massaggio con l’Arpa”.

Dal 31 ottobre al 3 novembre, poi, Speciale Halloween: 4 giornate dedicate al Relax dello spirito e del corpo. Venerdì e sabato sera orario prolungato fino alle 22,30 con una performance di Danza moderna, da godere immersi in Piscina Termale a 34°C, presentando come filo conduttore dello show l’elemento acqua.

