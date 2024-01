Quasi sette secoli di golosa, golosissima storia! È il Carnevale di Fano, nelle Marche, famoso per il suo getto di cioccolatini e caramelle che piove sul pubblico dalle balconate dei carri allegorici (immagine in apertura, l’edizione 2023, Ph. Marco Giovenco). Quest’anno sono ben 200 i quintali di dolciumi preparati per rinnovare l’antico rito: la prima attestazione certa della celebrazione del Carnevale a Fano risale al 1347, come specificato in un prezioso documento contabile custodito nella sezione locale dell’Archivio di Stato e che, di fatto, consegna all’evento fanese la palma di “più antico d’Italia”. Le cronache del tempo riportano che già a metà ‘400 si svolgevano palii carnascialeschi e i vincitori festeggiavano lanciando al pubblico delle offelle al miele e, più avanti nei secoli, mandorle e confetti, simboli del seme e, dunque, della fertilità e della rinascita.

Carnevale di Fano, un ricco programma

Com’è nella tradizione il 17 gennaio, ricorrenza di Sant’Antonio Abate, segna l’ingresso nei riti e nei festeggiamenti dedicati al Carnevale: eventi, spettacoli, veglioni fino al clou delle sfilate in programma lungo il centralissimo viale Gramsci il 28 gennaio, 4 e 11 febbraio con partenza dei carri alle 15. Al mattino, dalle 10, è sempre prevista un’allegra anticipazione con le sfilate e le mascherate dei bambini delle scuole del territorio.

Quest’anno sono ben 14 i carri allegorici realizzati dai maestri carristi, depositari di quella secolare arte dei calafati fanesi che, storicamente, modellavano gli scafi delle imbarcazioni da pesca. Il risultato è sorprendente: giganti di cartapesta alti fino a 18 metri si incuneano delicatamente fra le ali di folla festante che attende a braccia aperte l’arrivo delle maschere e… dei dolciumi! Una delle esperienze più intense da vivere al Carnevale di Fano è prenotare una postazione getto a bordo di un carro e lanciare al pubblico chili e chili di cioccolatini e caramelle.

Il Carnevale? «Una cosa seria»

Parola di sindaco. Lo ha ribadito il primo cittadino di Fano, Massimo Seri, nel corso della presentazione ufficiale dell’evento ospitata a Roma presso la sede dell’ENIT. «Carnevale significa cultura, arte e creatività che si tramandano e tengono viva la tradizione. La manifestazione fanese è fortemente ancorata all’identità locale, ma allo stesso tempo è proiettata anche al futuro grazie alla tecnologia che caratterizza i nuovi carri allegorici. Insomma, il Carnevale è proprio una cosa seria».

Un Carnevale, gli ha fatto eco l’assessore al Turismo Etienn Lucarelli, che «è all’interno di un percorso che ha l’obiettivo finale del riconoscimento come Patrimonio immateriale Unesco e, oggi, la kermesse fanese è capofila di un progetto che intende valorizzare i Carnevali storici italiani». A tal proposito, di recente, la città della Fortuna ha ospitato la firma del protocollo d’intesa del percorso che coinvolge anche i Comuni di Acireale, Avola, Cento, Foiano, Melilli, San Giovanni in Persiceto, Putignano, Sciacca e Tempio Pausania.

Come raggiungere il Carnevale di Fano

Tra le novità dell’edizione di quest’anno c’è la partnership con Trenitalia: chi raggiungerà Fano a bordo di treni regionali Trenitalia avrà diritto a un ingresso agevolato. Nel corso dei tre weekend di sfilate, poi, il locale Camping Club Fano aderente a Federcampeggio, promuove la 11^ edizione del “CarnevalCamper”, raduno cittadino organizzato in collaborazione con l’Amministrazione comunale e l’Ente Carnevalesca (per info: campingclubfano@hotmail.it).

Info utili: Ente Carnevalesca, Via Rainerio, 6 Fano (lun – ven 8,30/12,30 e 16/18,30. Tel. 0721.803866, www.carnevaledifano.com / info@carnevaledifano.eu

Centro IAT Fano, Viale Cesare Battisti, 10. Tel. 0721.803534 / 824292, iat.fano@regione.marche.it

Camping Club Fano