Castello del Catajo: la reggia dei Colli Euganei si estende su una superficie vasta quaranta ettari. Con ben trecentocinquanta stanze e il meraviglioso “Giardino delle delizie” può essere annoverata tra le più imponenti dimore storiche europee e assolutamente da non perdere.

Un edificio storico monumentale che prima del suo attuale splendore versava in pessime condizioni. Costruito a partire dal XVI secolo da Pio Enea I degli Obizzi presso Battaglia Terme (Padova) il Catajo è una dimora unica nel suo genere che nel tempo è stata villa principesca e alloggio militare, cenacolo letterario e reggia imperiale. Il Castello del Catajo nacque per celebrare i fasti degli Obizzi, ampliato dalla stessa famiglia nel ‘600 e ‘700 venne in seguito trasformato in reggia ducale dalla famiglia Asburgo-Este di Modena e infine eletto residenza di villeggiatura imperiale degli Asburgo imperatori d’Austria. Già dal XVI secolo era divenuto sede di una delle più importanti raccolte collezionistiche d’Europa.

Quando ci si accinge a varcare la soglia d’ingresso si ha nettamente la sensazione di essere inglobati in qualcosa di molto grande, possente e quasi voglia comunicare importanza e prestigio in ogni angolo visibile. Il nome fa invece riferimento al luogo dove sorge la Ca del Tajo ovvero “la tenuta del taglio”, con possibile riferimento allo scavo del Canale di Battaglia che tagliò a metà molti appezzamenti agricoli.

Luogo fastoso e teatro di eventi passati ma soprattutto di molti eventi contemporanei quali banchetti, feste private, matrimoni. Visitabile a pagamento consultando il sito web a questo link. La bellezza e la ricchezza del patrimonio artistico italiano è anche questa volta ben rappresentata con un castello che ha ritrovato finalmente luce e splendore.

Nel 2016 sono iniziati i primi lavori di restauro suddivisi in diverse fasi. Alcuni interventi sono già stati portati a termine, altri sono previsti nel corso degli anni e il tutto si deve alla lungimiranza di un imprenditorie illuminato: Sergio Crivellin.

Per Itinerari e Luoghi anche l’apertura straordinaria della Chiesetta degli Imperatori, solitamente chiusa al pubblico e non inclusa nella visita del castello (visitabile quindi solo poche volte all’anno). Un raro gioiello del neogotico, quasi un piccolo teatrino, che conserva ancora l’atmosfera di luogo intimo e privato. Costruita nel 1838 per la visita degli Imperatori D’Austria è una delle più bizzarre costruzioni dell’800 italiano, fatta di legno colorato, dorature e cieli stellati.

Castello del Catajo: la reggia dei Colli Euganei per farvi trasportare in un week end carico di bellezza, natura e assolutamente buona cucina visto che i dintorni offrono spettacolari trattorie disseminate sulle pendici dei meravigliosi Colli Euganei.

Buona visita

Castello del Catajo