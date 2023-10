La passeggiata che faremo oggi non sarà un semplice giro per i luoghi iconici di Merano, sarà un vero e proprio itinerario nella storia, alla scoperta dei luoghi della Principessa Sissi come veniva chiamata e come è entrata nell’immaginario di tutti.

Merano infatti era una città molto cara all’imperatrice d’Austria Elisabetta e anzi, è in parte grazie a lei se questa città è diventata sempre più una destinazione turistica e una delle stazioni climatiche più famose di tutta l’Europa.

Passeggiato tra il centro storico e spingendoci anche un po’ più in là, si possono ritrovare i luoghi della Principessa Sissi, i luoghi a lei cari, in cui trascorreva del tempo con la sua famiglia, in cui soggiornava quando si ritirava qui, in questa colorata cittadina circondata dalla bellezza delle montagne.

L’itinerario di oggi toccherà alcune tappe del famoso sentiero di Sissi per le vie di Merano

La Kurpromenade e la Kurhaus

La prima tappa del nostro itinerario tocca due luoghi cardine di Merano. La Kurpromenade, la passeggiata che dal 1850 è diventata una delle vie più importanti di Merano e la Kurhaus, fiore all’occhiello della città. Un elegante edificio in stile liberty che si affaccia sul Passirio, un luogo ideale per congressi, feste, balli e concerti.

Il Parco Elisabetta

Arriviamo così al bellissimo parco intitolato ad Elisabetta. Un tempo era intitolato ad una delle sue figlie, ma il richiamo di Sissi è sempre stato forte. Qui potete trovare una bella statua a lei dedicata. È un parco meraviglioso, perfetto per una passeggiata nelle giornate calde, per rilassarsi all’ombra e ascoltare il suono impetuoso del torrente Passirio.

Mentre passeggiate, scorgerete anche il Ponte Romano, il ponte più vecchio di Merano, attraversandolo capirete davvero tutta la forza del Passirio.

Hotel Bavaria

Proseguiamo la passeggiata nei luoghi di Sissi spingendoci fuori dal centro storico di Merano e raggiungendo lo sfavillante blu dell’Hotel Bavaria. Attivo ancora oggi e dall’aspetto semplicemente magnifico, le insegne presenti rappresentano lo stemma della Baviera, ricordando Karl Theodor, fratello di Sissi e molto caro qui a Merano. Era oculista e curò gratuitamente molte persone.

Continuiamo la passeggiata.

Tra i luoghi della Principessa Sissi: le residenze storiche

La passeggiata nei luoghi della Principessa Sissi tocca alcune residenze private che si possono solo in parte intravedere da fuori, sbirciando tra la folta vegetazione dei loro parchi. Sono luoghi storici e affascinanti, in cui Sissi ha soggiornato o in cui parte della sua corte soggiornò, tutti luoghi che si riconvertirono grazie all’ondata di turisti portata dall’imperatrice.

Qui possiamo trovare Castel Rottenstein, di proprietà del cognato di Sissi o la Residenza Reichenbach, di proprietà di uno dei pionieri del turismo a Merano. Proseguendo si possono incontrare Castel Rubein e Castel Pienzenau, ma il vero fiore all’occhiello merita un paragrafo tutto suo.

Castel Trauttmansdorff i suoi giardini e il museo del turismo

Il principale tra i luoghi della Principessa Sissi e uno dei luoghi più importanti e affascinanti di Merano. Qui alloggiava spesso Sissi e qui prese la stagione turistica di Merano.

Sissi si recò qui per la prima volta nel 1870, alloggiando con le due figlie Gisela e Valerie. Quest’ultima non stava bene e alloggiarono qui per un bel po’ in attesa che si riprendesse. Una volta migliorata, i giornali di Vienna iniziarono ad elogiare la città di Merano come luogo ideale per la salute, generando un aumento delle visite.

Castel Trauttmansdorff è un vero paradiso. I suoi giardini coprono numerosi ambienti diversi, piante provenienti da tutto il monto e allestimenti incredibili. Un tripudio di colori dove la natura è la vera padrona. Si potrebbe tranquillamente passare una giornata intera a visitarli. A troneggiare sui giardini il bel castello oggi sede del Museo del Turismo, il Touriseum, un museo interattivo dedicato al turismo tirolese di ieri e di oggi.

Con quest’ultima tappa concludiamo il nostro itinerario nei luoghi di Sissi. A Merano c’è ancora molto da vedere, questa cittadina è una vera bomboniera, perfetta in ogni stagione, sa incantare con la sua bellezza, un po’ come ha fatto Sissi.

Buona visita!