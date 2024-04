Testo di Scilla Nascimbene

Nella regione di Lana, la fioritura dei meli, che colora il paesaggio di bianco e rosa, viene celebrata con “Lana in fiore“, una manifestazione che si svolge dal 1° al 30 aprile tra cultura, tradizione e gastronomia, in cui i protagonisti sono le erbe selvatiche e i fiori che spuntano al primo sole (in apertura, foto di Maike Wittreck per Lana Region).

Un vivace programma di eventi, sempre accompagnato da professionisti esperti, arricchisce il risveglio primaverile con laboratori creativi, conferenze a tema, corsi di cucina e passeggiate alla scoperta delle erbe.

Annaffiatoi colorati appesi agli alberi e negli angoli cittadini decorano il paese e alcuni ristoranti creano delizie ai fiori e alle erbe secondo antiche ricette, accompagnandole con i migliori vini locali.

Appuntamenti clou di Lana in fiore 2024

Assaggiare, comprare, gustare: i sapori del maso

Sabato 6 aprile dalle 9 alle 17 il centro di Lana si anima con oltre cinquanta bancarelle di contadini altoatesini che propongono i loro prodotti di qualità – diversi a marchio Gallo Rosso: erbe aromatiche, frutta essiccata, confetture, distillati, formaggi, latticini e tanto altro. Gli stand gastronomici offrono gustosi piatti e specialità alle erbe selvatiche, cucinati seguendo antiche e moderne ricette e accompagnati da qualche calice di buon vino sudtirolese (per avere più informazioni clicca il link: il centro di Lana si anima con oltre cinquantache propongono i loro prodotti di qualità – diversi a marchio Gallo Rosso: erbe aromatiche, frutta essiccata, confetture, distillati, formaggi, latticini e tanto altro. Gli stand gastronomici offrono gustosi piatti e specialità alle erbe selvatiche, cucinati seguendo antiche e moderne ricette e accompagnati da qualche calice di buon vino sudtirolese (per avere più informazioni clicca il link: I Sapori del maso ).

Il torneo di golf… ai meli in fiore

Sabato 13 aprile dalle 9 gli appassionati di golf potranno iniziare la nuova stagione circondati dalla spettacolare fioritura dei meli. Il Golf Club Lana, che offre un impianto a nove buche adatto ai golfisti di tutte le età e livelli, accoglierà i giocatori con un menu primaverile dedicato alle specialità altoatesine a base di erbe e fiori. Le portate verranno servite direttamente sul campo: al primo tee di partenza una delicata zuppa alle erbe spontanee, al tee numero 6 il tradizionale pane nero del panificio Schmiedl, da intingere in fantasiose salse a base di erbe selvatiche e sulla grande terrazza del ristorante Gutshof un dissetante aperitivo. La giornata si chiude in bellezza con un menu di tre portate presso il ristorante Gutshof e la distribuzione dei premi. Prenotazione entro l’11 aprile (info@golfclublana.it), prezzo 25 euro greenfee escluso (per avere più informazioni clicca il link torneo “Ai meli in fiore”).

Quindici masi per una festa

Domenica 21 aprile dalle ore 10 alle ore 18 torna un tradizionale appuntamento di Lana in fiore. Vi partecipano i masi di Lana, Foiana, San Pancrazio e Cermes: i visitatori potranno conoscere la vita dei contadini nei masi storici e gustare i prodotti tipici delle aziende agricole, passeggiando fra le meravigliose fioriture che li accompagneranno in un percorso tutt’altro che usuale.

Tre itinerari escursionistici ben segnalati collegano le varie tenute, che comunque restano raggiungibili anche mediante l’utilizzo di navette gratuite negli orari previsti e disponibili in loco (per visionare il programma dettagliato e la piantina clicca il link Festa dei masi in fiore ).

Cucinare con le erbe selvatiche

Quando i tesori della natura fanno capolino, fiorisce anche la fantasia dei maestri di cucina.

Per tutto il mese di aprile gli chef di alcuni ristoranti di Lana e dintorni creano delizie ai fiori e alle erbe, secondo antiche ricette, e inventano prelibatezze fatte di ingredienti di prima qualità, servendosi delle proposte regionali e di stagione. Il tutto in atmosfere accoglienti e sorseggiando ottimi vini selezionati. I locali che aderiscono all’iniziativa sono la Gasthaus 1477 Reichhalter (www.1477reichhalter.com) e il ristorante Weinlounge Stadele (www.stadele.eu) di Lana, il Kirchsteiger di Foiana (www.kirchsteiger.com) e il Miil di Cermes (www.miil.it). E ancora…

sul programma di Lana in fiore si veda la pagina web dedicata (prenotazioni ed informazioni dirette ci si può rivolgere all’ Per ulteriori informazionisi veda la pagina web dedicata ( lanainfiore.it ), mentre peredci si può rivolgere all’ associazione turistica di Lana e dintorni (Via Andreas Hofer 9/1, Lana, tel. 0473 561770, info@lanaregion.it ).

