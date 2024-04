Turismo in libertà, tempo libero, contatto con la natura, accessoristica per chi ama l’outdoor, il camper e il caravan. Debutta a Lariofiere Erba dal 4 al 7 aprile la prima edizione di “Fit Your Camper”, evento espositivo dedicato sia ai professionisti del settore che al pubblico appassionato e che vedrà la presenza anche di Itinerari e Luoghi.

Le prime due giornate sono riservate ai professionisti del settore, offrendo loro un’opportunità esclusiva di networking, scoperta e business. Nel weekend del 6 al 7 aprile, invece, le porte si apriranno al grande pubblico, con ingresso gratuito, permettendo a tutti di esplorare le ultime novità di un comparto che continua a dare grandi soddisfazioni in termini di frequentazione, produzione e vendite. In mostra le ultime creazioni in termini di attrezzature, accessori e componenti aftermarket per camper, caravan e van.

Ma “Fit Your Camper” non è solo una fiera di prodotti: aree tecniche saranno dedicate alle presentazioni di prodotti e servizi, mentre l’area di intrattenimento ospiterà interventi e discussioni su temi legati al viaggio in camper e caravan, con la partecipazione di esperti, influencer e giornalisti del settore.

Una kermesse nuova e originale

«Questa manifestazione sarà un po’ diversa, perché non ci saranno camper in esposizione, ma tutti i riflettori saranno accesi sul variegato mondo della componentistica e delle attrezzature da campeggio – osserva Fabio Dadati, Presidente Lariofiere -. Senza dimenticare settori complementari come quelli dei servizi e del turismo, ma anche prodotti per animali domestici, le due ruote e le attrezzature sportive».

L’obiettivo di Fit Your Camper è soddisfare l’esigenza di molti componentisti che ambiscono ad avere una fiera dedicata capace di dar valore e importanza all’accessoristica e al retrofit dei veicoli ricreazionali, spiega Enrico Bona, responsabile commerciale della kermesse. Che aggiunge: «Il nostro progetto è piaciuto subito a Lariofiere che ha deciso di mettere a disposizione non solo i padiglioni, ma anche il suo know-how nell’organizzazione di manifestazioni di successo. Lariofiere emerge nel panorama degli spazi dedicati agli eventi con una sede caratterizzata da una struttura versatile e servizi all’avanguardia. Situata in una posizione strategica a pochi chilometri da Milano e in una zona ricca di attrazioni turistiche, offre una soluzione perfetta per ospitare questo innovativo format fieristico».

Un ricco programma di appuntamenti

Numerosi i seminari, gli eventi e i momenti ludici e di approfondimento promossi durante la quattro giorni fieristica. Dai consigli per cucinare ottimi manicaretti in camper alle indicazioni utili di un’istruttrice cinofila per gestire al meglio il viaggio con i propri amici a quattro zampe. Per proseguire con confronti tecnici su sistemi di riscaldamento, trattamento acque, gestione dei carichi sui mezzi, e ancora le normative e le tendenze del settore testimoniate dai referenti di molti dei principali marchi di accessoristica come, per citarne alcuni, AL-KO, CBE e Nordelettronica, Lippert, Dometic, Thetford, Airxcel, Eberspaecher, Truma e Fiamma (attraverso il distributore Dimatec), Viesa, Vecamplast, Brunner, Teleco, Acquatravel.

