Vent’anni da industrial designer presso grandi aziende e molti progetti importanti portati a termine. Eppure una vocina dentro continuava a ripeterle che mancava qualcosa. Per Giulia Meloncelli da Forlì la folgorazione arriva nel 2011, quando mette in gioco la sua vita e la sua carriera sicura per inseguire il sogno.

«Sviluppavo progetti seguendo le direttive aziendali – ricorda – ma fra le tante, solo poche, pochissime realtà erano disposte a lavorare con materiali riciclati. Tutte le altre seguivano le filiere tradizionali, con consumi di materie prime che per me erano inconcepibili.

Capii che stavo seguendo la strada sbagliata e così, all’inizio del 2012, mi sono, per così dire, riciclata anch’io».

Sì, perché è in quell’anno che Giulia diventa artigiana. Anzi una “ecoartigiana”, come ama definirsi, e fonda il suo marchio che già dal nome è tutto un programma, Ricicli. Alla base la precisa volontà di ribaltare completamente il paradigma più classico della produzione, ovvero comprare il materiale per creare il prodotto.

Il riciclo per creare qualcosa di bello

«Ho iniziato ad autoprodurre i miei progetti senza dover sottostare ai compromessi delle aziende. Finalmente potevo creare qualcosa di bello e di unico esclusivamente con quello che avevo a disposizione: abiti, borse, scampoli di tele, oggetti e accessori inutilizzati o dismessi e tutto ciò che, nella migliore delle ipotesi, sarebbe stato trasformato in stracci o semplicemente smaltito in una discarica».

L’approccio creativo di Giulia è rispettoso dell’ambiente ma anche di tutte le persone che hanno lavorato a quegli articoli gettati via così in fretta, magari in seguito a un effimero cambio di moda. «Ricicli nasce proprio con quest’idea, cioè recuperare risorse e materiali sposando il tutto con design e modernità».

Un bell’esempio di slow fashion basato su economia circolare, consumo consapevole e vero made in Italy.