La Cort My Dollhouse: una coccola ad Ortisei è un moderno boutique hotel adagiato in posizione panoramica appena sopra Ortisei, Val Gardena. Nel 1924 Josef Karbon trasformò l’antico maso di montagna La Cort (in ladino “La Chëurt”) in una piccola pensione. Nel 1987 la coppia formata da Martin e Karin Nocker acquistò la pensione. La notte del 3 agosto 1988 si verificò una catastrofe naturale e una forte tempesta di vento danneggiò gravemente gran parte della casa che dovette essere ricostruita da zero nel 1989. La piccola pensione diventa un residence a 3 stelle con ristorante. Nel 2007 viene realizzata l’ultima ristrutturazione prima di consegnare l’hotel alla figlia, Maria Nocker, nel 2020. Dopo una profonda ristrutturazione, il Naturhotel La Cort ***s è stato trasformato in La Cort My Dollhouse **** Adults Only nell’estate 2021.

“My Dollhouse”? Perché sarete immersi nell’eccezionale mondo della tradizionale bambola di legno gardenese, nata nella versatile valle delle Dolomiti dove ha trovato in La Cort la sua nuova casa. Qui viene declinata e proposta, sotto varie forme e dettagli in tutti gli spazi, camere incluse. La potrete acquistare direttamente ad Ortisei dalle mani dell’artigiana che le crea (Judith Sotriffer) oppure comodamente in hotel.

Cibo fresco e genuino (l’hotel offre una ricca prima colazione e una sostanziosa merenda presso il Linner Buffet, come nella migliore tradizione di montagna). Non viene proposto un vero e proprio servizio di ristorazione proprio per far sì che gli ospiti possano essere liberi di testare e provare le molte eccellenze disseminate nel territorio. Una Roof Top Spa con una piscina riscaldata panoramica a sfioro che si getta sulla valle e regala emozioni davvero uniche. Completamente avvolti dalle montagne e dai verdi prati (o immensamente bianchi d’inverno) avrete modo di rilassare mente e corpo abbandonandovi al dolce far niente. La posizione di La Cort My Dollhouse è assolutamente invidiabile perchè esattamente sopra ai tetti della caratteristica cittadina di Ortisei.

La Cort My Dollhouse: una coccola ad Ortisei è riservato ai soli adulti per un amore libero e un approccio sempre rispettoso essendo inoltre un luogo LGBT friendly. Un immedesimazione totalizzante con la natura godendo della pace e del silenzio. Accanto all’altopiano dell’Alpe di Siusi e vicino alle famose vette del Gruppo delle Odle sul Seceda. A pochi chilometri dal leggendario Sellaronda, un must per tutti gli sciatori.

Camere doppie spaziose, confortevoli e moderne con grandi vetrate panoramiche. La camera assegnata a Viacolbento, una Premium Doll. Sono disponibili altre tipologie di stanza come la Charming Doll, la Woody Doll, la Cozy Doll e la Single Doll da un minimo di 14mq ad un massimo di 29mq. Prima colazione servita fino alle 11 gustandola anche comodamente in accappatoio, nel massimo relax possibile.

Possibilità di acquistare il solo ingresso giornaliero presso la Spa o abbinarlo alla prima colazione o ancora alla merenda – Linner Buffet.

La Cort My Dollhouse: fuga ad Ortisei è un rifugio per una ventata di freschezza estiva oppure per un tuffo nella candida neve che in pieno inverno permea ogni singolo angolo della meravigliosa Val Gardena. Il territorio circostante è perfetto per trekking o per meravigliose gite in bicicletta specialmente durante la bella stagione. Sarete accolti da un amorevole sorriso della proprietaria, Maria.

Buon soggiorno!

La Cort Mydollhouse