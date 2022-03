Mancano pochi giorni all’8 marzo, giornata internazionale dei diritti della donna. Quest’anno la celebrazione ricadrà di martedì, ma si può approfittare del week end 5-6 per anticipare i festeggiamenti e concedersi una bella gita fuori porta. Le mete possono essere varie e sicuramente in vetta alla classifica ci sono le metropoli come Milano, Torino o Roma. Per chi desidera raggiungere le grandi città a bordo di pullman comodi, così da evitare problemi di parcheggio della propria auto, la soluzione è a portata di mano. Come arrivare a Roma con autobus low cost? Basta affidarsi alla compagnia Itabus, che garantisce diverse tratte in tutta Italia. Roma, infatti, grazie ad Itabus è raggiungibile da diverse regioni italiane e i servizi offerti a bordo degli autobus garantiscono un viaggio confortevole e sicuro.

Come raggiungere Roma in autobus low cost

Itabus quindi permette di viaggiare low cost, dato che offre soluzioni di viaggio economiche, ma assicurando al contempo un’esperienza di viaggio al top: posti più comodi in autobus, una flotta di pullman comodi, trasporto bagagli in autobus incluso nel prezzo, sedili con doppio bracciolo, prese elettriche e prese usb per ogni posto, distributori automatici a bordo per una pausa di gusto lungo il tragitto. Insomma, viaggiare in pullman non sarà mai stato così comodo.

I vantaggi di viaggiare in autobus

Grazie ai comfort offerti da Itabus i viaggi verso Roma diventano alla portata di tutti sia per budget (trattandosi di viaggi low cost per Roma) sia perché vengono garantiti servizi come la scelta dei sedili, la possibilità di bloccare il posto a fianco in modo da viaggiare più distanziati e la connettività Wi-Fi gratuita a 4/5 G.

Cosa vedere per la Festa della Donna 2022

Dunque, per chi voglia fare un viaggetto e scelga di salire a bordo di un pullman per Roma, quali sono gli eventi in programma da non perdere una volta giunti a destinazione? Al di là dei vari ristoranti che proporranno menu a tema per la Festa della Donna, si potrà approfittare dell’occasione per partecipare a eventi culturali e artistici, come il tour storico alla Casa del Cinema che ripropone film sulla conquista dei diritti delle donne e la loro emancipazione o l’ingresso gratuito ad alcuni musei della città. Il museo Maxxi di Roma, per esempio, permetterà a tutte le visitatrici di vedere le mostre in corso a titolo gratuito, senza ombra di dubbio uno dei musei da visitare assolutamente. E poi c’è la Strawoman 2022, la corsa/camminata dedicata a tutte le donne.

Strawoman 2022, una corsa solidale in onore delle donne

Proprio chi giungerà a Roma il week end 5-6 marzo, cioè prima della Festa della Donna, potrà camminare o correre indossando la maglia ufficiale di StraWoman per celebrare tutte le conquiste politiche, economiche e sociali raggiunte dall’universo femminile nel corso degli anni. Giunta ormai alla dodicesima edizione, la StraWoman è infatti il più grande raduno al femminile d’Italia all’insegna della sensibilizzazione, del divertimento e dello sport. Si può infatti decidere il percorso e la distanza da percorrere, dal tapis roulant alla città, dalla montagna al mare, l’importante è partecipare in onore di tutte le donne del mondo. E chi è amante dei social potrà condividere la propria esperienza su tutti i canali social. Nessun limite territoriale, chiunque potrà correre o camminare ovunque vorrà.

Perché si festeggia la Festa delle Donne, il significato storico dell’8 marzo

Ma perché è stato scelto proprio l’8 marzo come data per rendere omaggio a tutte le donne? Il giorno viene celebrato in ricordo dell’incendio dell’8 marzo 1908, quando persero la vita centinaia di donne nell’industria tessile Cotton di New York mentre tentavano di rivendicare i propri diritti di lavoratrici scioperando per avere condizioni di lavoro migliore. L’8 marzo è diventato oggi un modo per ripercorrere i passi della storia con l’auspicio che i fatti del passato possano servire da lezione per il presente. Ed ecco perché una visita ai musei permette proprio di viaggiare di anno in anno “incontrando” chi in prima linea ha lottato per migliorare la sua condizione femminile.

Se siete pronte e pronti per festeggiare la Festa delle Donne non vi resta che prenotare il vostro viaggio in autobus e preparare le valigie. Roma vi aspetta.