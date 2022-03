Creare un sito web per viaggi e turismo da zero vi sembra un’impresa insormontabile? Niente paura: ci pensa un sistema come Wix, che offre uno specifico template viaggi e turismo per siti web, e permette a te di metterlo sù in men che non si dica.

Il sito web, la soluzione Wix

Qualche anno fa, creare un sito web per viaggi sarebbe stata un’impresa difficile, soprattutto perché saresti dovuto partire praticamente da zero. le soluzioni software, infatti, non erano sofisticate come oggi, e tutto il lavoro doveva essere fatto a mano.

Adesso invece, la creazione di un sito attraverso un sistema modulare come Wix è diventata molto più rapida e facile. Intanto, esistono dei “blocchi” precostituiti che puoi utilizzare da subito per “montare” le tue pagine come fossero una specie di Lego, corredati di moduli per gestire i pagamenti (e sappiamo quanto galoppa ormai l’e-commerce!)

I grafici interni di Wix hanno anche creato una serie di siti-demo già pronti e disponibili, i template, così non devi fare altro che prendere quello che più ti piace, e modificarlo inserendo i tuoi testi e le tue foto. Così, risulta molto più semplice ottenere un sito dove il lavoro grosso è già fatto, ed è sufficiente solo modificare i diversi elementi.

Come creare un sito di viaggi efficace

Non basta creare un sito: bisogna riuscire a creare un sito che sia funzionale allo scopo. E nel caso di un sito dedicato a viaggi e turismo, lo scopo è quello di presentare viaggi e vacanze nel miglior modo possibile, sia che tu li venda e che ne parli – e dato che tutti prevedono un 2022 da record per il turismo, è necessario prepararsi creando un sito che sia bello, utile, e che funzioni bene.

1 – Una bella presentazione

La prima regola di un buon sito è la facilità d’uso. Bisogna sempre pensare di mettersi dall’altra parte, ovvero, da quella del visitatore, e provare a immedesimarsi in quello che vede lui. E la prima cosa che chiunque vorrebbe vedere è un sito ben organizzato e strutturato.

Quindi, ci vuole una home page accogliente, che rappresenta un po’ il “riassunto” del sito, mostrando una panoramica di quello che il sito offre. Deve essere ben organizzata, con sezioni ben divise che parlano dei diversi argomenti, magari contraddistinte da un codice colore che si riporta in modo omogeneo all’interno dell’interfaccia.

2 – Una struttura del sito ben organizzata

Non servono molte pagine e molti menu per creare una buona struttura in un sito: i migliori siti hanno quattro-cinque voci di menu, da cui si riesce ad accedere a tutti i contenuti tramite sottopagine e sottosezioni. Le voci più importanti devono essere piazzate in alto, mentre quelle meno importanti, o quelle richieste per legge, le puoi mettere nel footer.

3 – Informazioni di contatto ben visibili

Non c’è nulla di più frustrante di percorrere un sito e non riuscire a trovare le informazioni di contatto, o nasconderle sotto form da riempire. Certe volte le persone hanno bisogno di parlare con qualcuno, o scrivere, non di essere ricontattate da non si sa chi nel futuro. Un’ottima idea è quella di inserire un chatbot ben programmato, oppure una chat Whatsapp: chi visita il tuo sito si sentirà più vicino e soprattutto, ti sentirà più vicino.

4 – Persone vere, non nomi generici

Viviamo sempre più nel virtuale, e il contatto fisico a volte ci manca. Ecco perché mettere i nomi delle persone che fanno parte del tuo staff e magari anche le loro foto all’interno del sito è sempre una buona idea. Quando scrivi, evita di usare forme generiche tipo “personale”, “staff”, e così via. I tuoi clienti saranno felici di essere assistiti da Lucilla o da Federico, e si ricorderanno di loro le prossime volte che torneranno ad acquistare da te.

5 – Le foto devono essere belle

Sembra inutile doverlo dire, ma spesso ci imbattiamo in siti di viaggio con foto brutte, sgranate, non a fuoco – insomma, tutto il contrario di quello che dovrebbero essere per piacere ai tuoi visitatori. Bisogna essere molto attenti all’aspetto grafico, soprattutto quando si gestisce un sito di viaggi e vacanze: quindi devi imparare a inquadrare e selezionare le foto migliori, e a dimensionarle correttamente per la visione su PC e smartphone.

6 – Le storie delle persone piacciono sempre

I paesaggi sono perfetti, così come foto di piatti ben preparati – ma la differenza la fa la storia delle persone! Se riesci, tenta di inserire nelle tue proposte di viaggio anche delle testimonianze che ruotano intorno all’attività di persone speciali! Possono essere artigiani, ristoratori, vasai, vignaioli – qualsiasi lavoro, se fatto con passione, è affascinante!

In sintesi

Ormai i siti internet sono diventati molto più di una vetrina virtuale che riporta la tua attività, ma la chiave è sempre la stessa, quella di presentare una bella immagine di quello che si sta facendo. Curare i particolari di un sito trasmette un messaggio importante, che è quello di porre la stessa attenzione anche ai clienti – ed è questo ciò che essi cercano.