Agnone – Molise – Mario Porrone, il panettiere simbolo di un territorio e delle sue genti

Agnone, capitale dell’Alto Molise, ha soli 5000 abitanti ma è uno scrigno prezioso di esperienze ed eccellenze. È città di arti e mestieri. E di personaggi unici, che la amano la fanno amare. Ambasciatori di tradizioni antiche ancora fortemente radicate nel suo quotidiano.

Angone si fregia della Bandiera Arancione* e costituisce un punto di grande interesse per gli aspetti storici ed enogastronomici che la caratterizzano.

Nel 1753 Agnone conta ben dieci fonderie. Oggi ne è rimasta solo una, la stessa che agli albori dell’anno Mille fu la prima fabbrica di campane del mondo. Nel 1924 il papa Pio XI concesse agli uomini della fonderia il permesso di “innalzare e imprimere lo stemma di Sua Santità” e da allora è nota come la Pontificia Fonderia Marinelli. Da un millennio i Marinelli si tramandano di padre in figlio l’arte di creare campane.

Così come accade tutti i giorni al Caseificio di Nucci, dove si racconta la storia dell’Alto Molise con la pasta filata. Passione e intelligenza, sensibilità e religioso rispetto delle tradizioni sono le materie prime di formaggi delicati, come la stracciata o il caciocavallo.

Per i golosi c’è Carosella: confetti, ostie e dolci agnonesi, tra i quali spiccano le “mandorle confettate ricce”, prodotto brevettato dalla Pasticceria Carosella, che con oltre 170 anni di attività è tra i negozi più antichi del Molise.

E poi c’è Mario Porrone, figlio d’arte.

Suo padre del 1975 acquistò la panetteria Spiga d’Oro e da quel momento divenne punto di riferimento della piccola e ricchissima cittadina di 5000 anime.

Un pane che racconta da mezzo secolo la storia un territorio.

Un lavoro che ti fa svegliare tutti i giorni alle 2.15 per esser pronto con pane fresco e fumante all’apertura. “Con me e mia moglie lavorano altre nove persone, tutte guidate dalla stessa passione e cura per quello che si fa”.

Mario è stato insignito lo scorso 12 giugno, dalla Presidenza del Consiglio Regionale del Molise, del titolo di “Ambasciatore molisano nel mondo 2020”, con la seguente motivazione: “Per aver contribuito a fronteggiare la grave emergenza sanitaria da Covid-19, con resiliente solidarietà e forte senso di responsabilità, personale e professionale, a supporto della comunità e del territorio molisano”.

Perché, come ci racconta Mario, il pane non è solo un alimento ma “la sintesi di valori fondamentali quali unità e fratellanza. Il pane – ci dice Mario – racconta la nostra storia. È alla base della nostra cultura. È legato alla terra. Il pane quotidiano non deve mancare a nessuno mai”.

Per questo, nei mesi più duri della pandemia, Mario e i suoi collaboratori non hanno fatto mancare il pane nelle case dei propri concittadini, portandolo personalmente, soprattutto a quanti erano più in difficoltà economica. “È un riconoscimento che condivido con i miei nove dipendenti, uomini e donne impareggiabili che, durante i mesi bui della pandemia, non si sono mai risparmiati e sottratti a quella che è stata la nostra missione, ovvero assicurare il pane a quanti ne avevano bisogno. Lo abbiamo fatto con il cuore e la passione che da sempre contraddistingue la nostra attività”.

Cuore e passione che, uniti alla costante formazione e all’utilizzo delle nuove tecnologie, fanno sfornare ogni giorno alla Spiga D’Oro prelibatezze genuine e di altissima qualità, connubio tra ricette della tradizione locale e materie prime di altissima qualità. Ogni giorno un vasto assortimento di pane, pizze e dolci viene offerto ad una clientela fedele e ai nuovi avventori di passaggio, per sempre conquistati dalla bontà garantita dal punto vendita di via Saulino, 7/D ad Agnone.

Torniamo al punto di partenza.

Il pane, fatto ancora oggi da Mario nel rispetto della tradizionale ricetta, è il risultato di un impasto di farine di altissima qualità e diversi tipi di lieviti. Alla Spiga d’Oro vengono utilizzati, soprattutto, il lievito madre che quotidianamente viene rigenerato e la “pasta di riporto”, costituita in pratica da una piccola porzione di impasto. Ma la qualità del pane proposto da Mario ha anche una storia recente e decisamente interessante.

“La mia panetteria è tra le sette (4 in Abruzzo e 3 in Molise) che aderiscono al progetto BIOPAN. Siamo convinti che il futuro della panificazione sia nell’artigianato alimentare, nella qualità, nella specializzazione, nella tracciabilità, per un’alimentazione consapevole. È per questo che è nato il BIOPAN, il pane biologico dell’Abruzzo e del Molise, certificato da l’ICEA, Istituto per la certificazione etica ed ambientale, che contribuisce allo sviluppo sostenibile dei prodotti biologici attraverso l’attività di controllo e certificazione delle aziende”

BIOPAN nasce, per la prima volta in Italia, in seno ad un’associazione di produttori di pane, costituita da fornai associati a Fiesa Assopanificatori Confesercenti Abruzzo e Molise che si sono impegnati nella produzione del Pane biologico in un contesto di filiera intesa come struttura capace di offrire al consumatore prodotti derivanti dall’uso di materie prime controllate all’origine.

Ci conferma Porrone: “il pane biologico appena sfornato, soprattutto quello del forno sotto casa, rappresenta davvero un elemento a garanzia della salute del consumatore, poiché tutta la filiera è garantita con certificazione riconosciuta. A breve offriremo ai nostri clienti anche altri prodotti da forno biologici, come maritozzi, friselle, frolle di crostate, frolle di biscotti e panini. L’augurio è quello di inglobare altri fornai e specialisti dell’alimentazione per rendere BIOPAN un marchio di garanzia in tutta Italia”.

Di Mario, del progetto BIOPAN e di questo magnifico lembo di Alto Molise ne parleremo presto su Itinerari e Luoghi, la nostra rivista che vi attende ogni mese in edicola.

Intanto, se passerete da Agnone, fate un salto da Mario e gustatevi le sue prelibatezze.

INDIRIZZI UTILI

Punto vendita Agnone

Via Saulino ,7/D

86081 Agnone (IS)

Punto vendita Poggio Sannita

Via Roma,51

86086 Poggio Sannita (IS)

Contatti: info@panetteriaspigadoro.it – +39 0865 77451

NOTA: *La bandiera arancione è un riconoscimento di qualità turistico-ambientale conferito dal Touring Club Italiano ai piccoli comuni dell’entroterra italiano che si distinguono per un’offerta di eccellenza e un’accoglienza di qualità