Celle Ligure, il profumo del mare e della fügassa

Celle Ligure è un piccolo gioiello dalle tipiche case a schiera color pastello e i caratteristici caruggi su cui si affacciano alcuni edifici di grande pregio storico e artistico.

E’ la località balneare della mia infanzia, quella dei miei genitori e ancora prima dei miei nonni quando, a fine anni ’50, decisero che questo paesino fosse l’ideale per far trascorrere ai propri figli una vacanza al mare.

Tra i ricordi che affollano la mia mente ci sono l’intenso profumo di ‘fügassa’ (nome ligure per focaccia), il basilico ligure dalle foglie più piccole e i banchi di pesce, dove a farla da padrone c’erano le acciughe, di cui sono ghiotta sin da allora.

Oggi a Celle Ligure poco è cambiato, per fortuna.

Oltre alla spiaggia e al mare, chi si reca in visita a Celle Ligure può scoprire un territorio di arte, architettura, storia, passeggiate panoramiche sia all’interno che affacciate sul mare (come la ‘Passeggiata Romana’, dove si andava con il primo fidanzatino per non farsi notare da occhi indiscreti).

E ancora giardini e parchi a misura di bambino, come la splendida Pineta Bottini da cui si gode di una fantastica vista mozzafiato e si può passeggiare immersi nel verde, accompagnati dal quasi assordante frinire delle cicale!

Francesca Santandrea – Torino

UNO SPAZIO PER VOI

Questo spazio lo dedicheremo, ogni settimana, a voi lettori che, in 200 parole, potrete raccontarci casa vostra, il vostro luogo del cuore, quel posto che amate e che avete amato e di cui volete svelarci curiosità, chicche, aneddoti.

Inviateci le vostre 200 parole per e.mail all’indirizzo: info@openmindconsulting.it