Cosa ti fanno venire in mente questi nomi?

Sono solamente alcuni dei percorsi che puoi fare in uno dei luoghi più magici della Toscana: il Parco dell’Uccellina nella Maremma Toscana. La terra dei Butteri, i cowboy italiani

Può percorerli in sella ad un cavallo, su una carrozza, a piedi, in bici

E’ come un tuffo nel passato, nel medioevo.. qui tutto è rimasto intatto, immutato…

Attraversi la macchia mediterranea incontaminata per raggiungere il mare e, perché no (?), fare un bellissimo bagno in acque cristalline ed incontaminate lontano dal logorio della vita moderna. Un tuffo nel passato dove anche il cellulare rimane muto perché non ha segnale e non ti distrae. Puoi godere della genuina cucina maremmana e bere un buon vino o della birra artigianale locale.

Puoi venire in qualsiasi stagione dell’anno ma ti consiglio la primavera o l’estate, quando i colori ed il cielo sono bellissimi e l’aria calda ti invita a bagnarti in mare.

Bastano pochi giorni ma ti assicuro che non saranno gli unici: vorrai ritornare perché la maremma ti lascia dentro quel senso di naturalità che non troverai in altri posti

Info: parco-maremma.it

Come arrivarci:

da Roma verso Grosseto, uscita Alberese e seguire le indicazioni Parco della Maremma

da Firenze raccordo Firenze – Siena e proseguire per Grosseto verso Roma. Uscita Alberese e seguire indicazioni Parco della Maremma

da Genova autostrada per Livorno proseguire per Grosseto e poi verso Roma. Uscita Alberese e seguire indicazioni per il Parco della Maremma

Maurizio Borgogni – Grosseto

