Il lago più grande d’Italia è perfetto anche per una vacanza open air, all’insegna di una raffinata libertà, con differenti tipi di soluzioni abitative: lodge effetto savana, bubbles e cupole geodetiche, tende formato famiglia e cottage minimal chic. Ce n’è per tutti i gusti e tutte le tasche.

Il lago di Garda è da sempre meta che si caratterizza per un’aura di raffinata eleganza, scelta d’elezione, in passato, del bel mondo austroungarico, che amava il Benaco per il suo clima e la dolcezza mediterranea del paesaggio, e ora luogo del cuore di chi ama un turismo evoluto, incentrato su autentico contatto con il territorio e capace di esprimere un sofisticato understatement in perfetto equilibrio tra echi urbani, autenticamente agricoli e culturali. Senza dimenticare la grande capacità di creare opportunità per lo sport in chiave green. In relazione anche a questa sua connaturata capacità di essere un luogo devoto alla bellezza – delle cose, della natura, della creatività, della vita – il lago di Garda ha colto perfettamente il desiderio di libertà, senza rinunciare però all’agio, di un nuovo modo di vivere la vacanza come il glamping, che dopo essersi affermato all’estero sta conquistando anche l’Italia, con dati mai visti prima legati all’open air.

Sulle acque del Garda, ci si deve dimenticare, quindi, di una certa rilassata e spartana essenzialità delle soluzioni abitative e dei servizi, amata dai cultori del campeggio proprio per la rottura di certi schemi, e pensare, piuttosto, a un altro tipo di standard, totalmente diverso, letteralmente esclusivo, come quello che offrono numerose strutture di lagodigardacamping.com, realtà che racchiude numerosi campeggi, caratterizzati da qualità e particolarità dei contesti au bord du lac. Perché esclusivo? Perché a differenza di un paio di caratteristiche auree – e più amate – del campeggio, come la condivisione di molte aree e servizi che portano a spogliarsi simbolicamente e materialmente di molti oggetti e abitudini, si hanno differenti servizi solo per sé, spazi generosi, materiali eco-chic e tante piccole e grandi comodità. Lo spirito del en plein air resta lo stesso, così come il senso di libertà e liberazione che porta con sé. A far la differenza sono la generosità del comfort e la privacy.

Alcuni esempi di meraviglia en plein air: lodge savana style, bubbles panoramiche, case mobili hi-tech.

Tre le soluzioni più amate figurano i meravigliosi lodge piramidali tendati su due piani, stile savana, in tessuto e legno, che, oltre per la ricchezza delle dotazioni (stoviglie, aria condizionata e riscaldamento, TV color, frigorifero, angolo cottura, bagno privato…) si distinguono per le ricercate palette dei colori all’insegna delle cromie della natura; la particolarità dell’arredo e dei complementi, con scenografici tendaggi che creano ombra in modo naturale, facendo filtrare studiatamente i raggi del sole; la veranda privata, con un’area lounge, e la vista sulle acque del lago. Possono ospitare 4 persone in più aree distinte!

Di grande suggestione anche le avveniristiche bubbles per nottate letteralmente tra le stelle, composte da tre spazi a bolla comunicanti con cupole panoramiche: area soggiorno, camera da letto con letto a baldacchino e zona benessere con tinozza idromassaggio riscaldata sono solo alcune degli elementi che offrono fuori dall’ordinario.

Non da meno, in termini di innovatività di classe,le lussuose cupole geodetiche, dotate di una camera da letto con ampia finestra e vista panoramica sul lago, con bagno corredato di doccia. Elemento speciale, il patio di legno dotato di ogni comfort: tavolo e sedie, sdraio, e, come per la bubble, di una tinozza idromassaggio riscaldata.

Chi viaggia in famiglia, ma vuole godersi il lato più glam del campeggio, può trovare la soluzione ideale in alcune tende deluxe, che possono ospitare fino a 6 persone. Anche per queste soluzioni, l’abbinamento vincente è quello tra il tessuto impermeabilizzato dalle tinte naturali del rivestimento e il legno delle strutture e dei pezzi di arredamento molto curati, corredati da dettagli d’autore quali i cuscini e i copriletti fantasia savage. Come per il lodge su due piani, l’effetto safari è garantito, così come lo spazio vitale esterno ed interno a propria disposizione, nonché ogni tipo di dotazione, comprese le belle stoviglie. Menzione speciale per la generosa veranda attrezzata e ombreggiata.

Grande classico intramontabile e immancabile, naturalmente, sono i cottage, (chiamati anche mobile homes o maxi caravan): le dotazioni, ma questo è scontato, sono complete come quelle di una casa e lo stile più amato è quello minimal chic, con design di ispirazione scandinava, declinato attraverso l’uso diparticolari in legno, elementi sapientemente dosati in metallo, cromie a contrasto e panoramiche pareti a scorrimento in vetro. L’effetto è quello di un sofisticato boutique hotel, con il vantaggio, però, di avere un angolo cottura con tanto di set coordinati da vera e propria art de la table. Chi desidera godere di un punto di vista speciale, deve scegliere quelle con affaccio diretto sul lago. Le serate in veranda con vista sul blu, godendo dell’ombra delle piante della propria area di giardino, o i momenti nella jacuzzi privata sono semplicemente perfetti. Con tutto il piacere di un’informalità vicinissima alla natura e lontana dalla rigidità del quotidiano. Let’s go glamping!

Per informazioni e prenotazioni: www.lagodigardacamping.com