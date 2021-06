Finalmente la pandemia da Coronavirus sembra aver allentato la sua stretta sul nostro Paese, così come nel resto d’Europa. Sono moltissimi coloro che già oggi stanno organizzando le vacanze estive, è quindi importante per tutti cominciare sin da subito. Anche perché il boom di prenotazioni fa presagire problemi di vario genere per chi sta per partire. Fortunatamente oggi è disponibile una nuova soluzione per organizzare le proprie vacanze: Itabus, un’azienda italiana innovativa nel campo del trasporto via terra. Viaggiare in bus in Italia non sarà più un problema grazie ad Itabus, ai suoi mezzi super confortevoli e alla massima sicurezza offerta su tutte le tratte.

Viaggiare in autobus in Italia

Viaggiare in pullman in Italia non è mai stato così semplice, grazie ad Itabus. L’azienda di trasporti propone diversi tipi di viaggio in pullman in Italia. Per trovare le opzioni di viaggio più adatte alle proprie necessità si utilizza direttamente il sito dell’azienda o l’app ufficiale gratuita. È infatti sufficiente inserire la tratta che si desidera percorrere e il giorno della partenza, per ottenere subito non solo tutti gli orari di partenza dei bus Itabus, ma anche un consiglio sull’offerta più conveniente. Il biglietto si può pagare con un metodo di pagamento elettronico (carte di pagamento Visa o Mastercard, oppure Paypal) e si riceve direttamente via e-mail. Non serve neppure stamparlo, visto che è possibile conservarlo sullo smartphone, per mostrarlo al conducente al momento della partenza.

Viaggiare low cost ma comodi

Spesso si associa al concetto di viaggio low cost anche la necessità di dover sopportare qualche piccola scomodità. L’innovazione di Itabus sta anche in questo, nel proporre viaggi in pullman a prezzi competitivi, ma garantendo sempre la comodità a qualsiasi tipo di viaggiatore. I pullman di questa azienda italiana sono infatti tutti di nuova generazione, equipaggiati con tutti i comfort oggi disponibili. Ampi sedili reclinabili e distanziabili, poggiapiedi regolabile, tavolino e luce, ma anche wi-fi gratuito, toilette e distributore automatico di bevande e snack. Tutte dotazioni che fanno di certo comodo su un pullman, soprattutto per le tratte più lunghe. Per chi viaggia in gruppo o per le famiglie sono disponibili anche le aree tavolino. Sui bus bipiano, la scelta dei posti è duplice. Al piano inferiore sedili ancora più ampi per il massimo comfort, un ambiente davvero TOP. Al piano superiore, sedili panoramici per godersi il paesaggio durante il tragitto.

Dove viaggiare in sicurezza in Italia

Le tratte in pullman in Italia di Itabus sono oggi disponibili in quasi tutta la penisola, dal Trentino-Alto Adige fino alle Regioni del sud, dalla Calabria alla Puglia. Per la scelta del tragitto da percorrere è sufficiente la propria fantasia; sono disponibili anche viaggi in pullman notturni, per chi preferisce approfittare al massimo di tutte le ore di vacanza di cui dispone. Il viaggio con Itabus non è solo comodo, ma anche sicuro. Stiamo infatti parlando di pullman di ultima generazione, equipaggiati con tutti i migliori sistemi di sicurezza oggi disponibili, dal Maximum Speed control fino al sistema di mantenimento della distanza tra i veicoli e ai sensori di pioggia e luce. Tutti i veicoli sono controllati secondo un rigoroso programma di manutenzione, inoltre una sala operativa si mantiene costantemente in contatto con il personale di guida 24 ore al giorno.

Offerte per tutti i clienti

Ricordiamo anche che sono sempre disponibili interessanti offerte per i clienti Itabus, ben visibili anche sul sito dell’azienda. Tra le promozioni più interessanti ricordiamo quella andata e ritorno, che permette di ottenere uno sconto sul viaggio di ritorno, se si acquista il biglietto in concomitanza con l’andata. Oltre a questa è disponibile anche la promozione Sconto WOW, che permette di ottenere la tariffa più vantaggiosa in assoluto quando si acquista il biglietto almeno 21 giorni prima della partenza.