Itinerari e Luoghi n. 291 – Giugno 2021

Forse ci siamo. Come previsto ora abbiamo elementi per poter guardare con più fiducia al futuro. La campagna vaccinale procede abbastanza spedita e in alcuni paesi europei, Inghilterra su tutti, sembra tornare una certa normalità. La normalità di oggi è diversa da quella di ieri perché abbiamo capito che sarà importante muoversi con prudenza ed evitare comportamenti superficiali. L’entrata in vigore del Certificato Verde dovrebbe consentire maggior fluidità negli spostamenti oltreconfine. Un recente sondaggio condotto da Tramundi, (www.tramundi.it), tour operator digitale che offre esperienze local-to-be in Italia e nel mondo, ha cercato di capire quali fossero i timori più diffusi. Il sondaggio, condotto su 1000 rispondenti, rivela che la paura più diffusa rimane quella di contagiarsi (che accomuna il 27,6% degli intervistati). Stando ai risultati, la Generazione X (nata tra il 1965 e il 1980) è quella che ha meno paure. La preoc- cupazione più frequente per loro è lega- ta alla potenziale esposizione al virus e il conseguente contagio (33,3%). I Millennials, nati tra il 1981 e il 1995, e la Generazione Z, i nati dal 1996 al 2010, hanno paure molto simili e più orientate all’uni- verso economico e sociale. Il timore di perdere denaro a causa di improvvise cancellazioni o rinunce è alto, elemento che sottolinea ancora una volta l’attenzione alle finanze di quelle fasce di età che non hanno una fonte di reddito sicura. A preoccupare Millennials e GenZ c’è anche l’eventualità di trovarsi in quarantena o isolamento fiduciario (duran- te o dopo il viaggio) non potendo così tornare al lavoro, o agli studi, come pia- nificato. Stupisce che la GenZ sia quella con la maggior paura di contagiarsi (37,3%) e di rimettersi in viaggio (solo il 7,7% dichiara di non avere timori o pre- occupazioni), superando la Generazione X e i Millennials. Per questi motivi Tramundi, come altri Tour Operator, come ricorda Alessandro Quintarelli, CEO e Cofounder: “Per riuscire a tranquillizzare i viaggiatori abbiamo sviluppato soluzioni e format che ci consentono di rendere i nostri viaggi più sicuri possibile sotto tutti i punti di vista, dall’assicurazione sanitaria a quella per l’annullamento con diverse opzioni di rimborso”.