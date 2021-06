Olbia è rinomata, oltre che per il suo bellissimo centro storico, parchi naturali e siti archeologici, anche per le sue belle e immense spiagge che ogni anno accolgono numerosi turisti. Tutte le spiagge di Olbia sono caratterizzate da una sabbia molto chiara e dall’acqua cristallina, si dividono tra spiagge incontaminate e spiagge che offrono ai turisti tutti i comfort per una vacanza perfetta.

Le spiagge presenti ad Olbia possono essere vissute sia dalle famiglie con bambini che dai giovani che preferiscono divertirsi, provare sport acquatici e avventure estive. È molto facile, infatti, trovare la spiaggia giusta per le proprie esigenze.

In questo articolo vi elencheremo tutte le spiagge raggiungibili dal Porto di Olbia, con i mezzi pubblici, in auto o a piedi. A voi il compito di prendere i biglietti per il viaggio e scegliere il traghetto Grimaldi da Livorno ad Olbia o uno dei numerosi traghetti disponibili nel porto più vicino alla zona di partenza.

Le spiagge di Olbia e come raggiungerle

I principali autobus che portano alle spiagge di Olbia sono il bus n.9 che parte dalla stazione marittima fino al centro della città, da cui è possibile prendere la Linea 4-5, entrambi si avviano verso le spiagge ogni 30 minuti.

La Spiaggia di Pittulongu è una delle spiagge più grandi del territorio, si trova vicino al centro ed è fornita anche di un grande parcheggio per auto. In questa spiaggia è possibile trovare due diversi stabilimenti balneari dove noleggiare ombrelloni e lettini. È presente anche un negozio nei dintorni dove poter acquistare di tutto e due ristoranti a base di pesce con vista sul mare.

A pochissimi passi da Pittulongu, si trova Lo Squalo, una spiaggia molto tranquilla e perfetta per tutti coloro che amano gli sport acquatici. Qui, è possibile affittare tutte le attrezzature necessarie: dalle piccole imbarcazioni, alle canoe, attrezzature specifiche per determinati sport e così via.

In macchina o con l’autobus, è possibile proseguire verso nord per divertirsi sulla Spiaggia di Bados, che rappresenta il punto di riferimento dei giovani e un vero e proprio luogo di raccoglimento per numerosi eventi e giochi, come il beach volley o il beach tennis.

Dirigendosi verso Porto Rotondo, in auto o in treno (a soli 1,55 euro), è possibile passare una bella giornata sulla Spiaggia di Marinella, che rappresenta la spiaggia “di lusso” del Nord della Sardegna. Questa spiaggia d’estate è molto vissuta, è caratterizzata da un piccolo porticciolo e tanti servizi per i turisti.

A sud di Olbia, vicino il Golfo di Olbia, è presente una spiaggia in cui regnano maree e venti che formano l’ecosistema perfetto per gli amanti della vela e del windsurf. La spiaggia è denominata Marina Maria ed è consigliata a chi è esperto degli sport acquatici, in alternativa, è possibile rivolgersi all’apposita scuola specializzata situata in loco per imparare il windsurf. Tuttavia, è possibile godere della spiaggia e della visuale con il comfort dei servizi di ristorazione presenti all’inizio della spiaggia.