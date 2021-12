Viaggiare è davvero un’esperienza meravigliosa. Il beneficio è quello che permette di spaziare a 360° e far respirare la mente, attraverso il contatto con nuove esperienze. Ora che è possibile di nuovo spostarsi, anche all’estero, si tratta di un’opportunità davvero da non lasciarsi scappare. Gli itinerari e i luoghi da visitare non mancano, così come le strutture di accoglienza eccellenti tra cui hotel di lusso e centri benessere.

Se stai cercando un modo con cui “Sì, viaggiare”, come canta Battisti in una celebre canzone, ma senza spendere cifre astronomiche sei sulla pagina giusta. Oggi un’opzione per spostarsi in libertà c’è: risparmia con uno sconto Groupon e accumula punti PAYBACK, una soluzione che permette di accedere sia alle molteplici offerte proposte da Groupon, le quali vanno da pacchetti estremamente scontati presso le migliori realtà alberghiere, sia allo stesso tempo partecipare al programma fedeltà PAYBACK che offre un’interessante raccolta punti che presenta molteplici premi. Un modo per viaggiare e coccolarsi in tutta serenità, sapendo di aver trovato l’offerta giusta sotto tutti i punti di vista.

Cosa propone Groupon

Groupon è una delle piattaforme più interessanti per quanto riguarda coupon, deal e codici sconto. Le sue offerte sono fruibili sia iscrivendosi sulla piattaforma sia attraverso le altre numerose partnership che Groupon presenta con altre aziende.

Lanciato per la prima volta a Chicago nel 2008 Groupon è approdato in Italia nel 2010. La sua ascesa è stata costante e permette di usufruire di diversi servizi a cui partecipano realtà di prim’ordine. Il settore viaggi presenta proposte in tutto il mondo, grazie alla capillare diffusione che ha realizzato nel tempo la piattaforma e le soluzioni di viaggio sono molteplici anche all’interno delle singole regioni italiane. Che la vostra scelta di viaggio riguardi il weekend o un arco di tempo più lungo, il Groupon sconto si rivela una soluzione capace di far risparmiare non poco e di sperimentare nuove esperienze.

Il mondo dei coupon online

I coupon sono un sistema che è presente online da diverso tempo e che è comunemente conosciuto con il nome di buoni sconto. Con i programmi fedeltà come PAYBACK è possibile accumulare punti, che possono diventare buoni sconto, su tantissimi acquisti online. Con PAYBACK i viaggi, infatti, non sono l’unico settore in cui è possibile accumulare punti,ma si spazia dall’abbigliamento, allo sport, all’arredamento, alla tecnologia e tanto altro. Il motivo risiede nel fatto che i coupon online sono semplici da utilizzare: basta attivarli sul sito o sull’App PAYBACK e poi proseguire all’acquisto sul sito scelto tra gli oltre 300 affiliati.

Tra i partner di PAYBACK ci sono anche attività dei settori della ristorazione, i supermercati e le librerie. La fruizione dei servizi è semplice: basta iscriversi online e in pochi clic si accede all’offerta.. La cosa migliore è preferire quelle realtà che propongono in un’unica soluzione più brand come il Groupon sconto, in modo da avere una scelta più ampia.

Il mondo dei viaggi è sempre più digitale oggi e per chi sogna una vacanza si tratta di un’opportunità da non sottovalutare. Gli sconti sono interessanti come non mai.