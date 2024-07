Il periodo ideale è da metà agosto, quando l’alta stagione è ormai agli sgoccioli e i turisti iniziano a diminuire. In circa 2 ore, da Milano e Roma (e da altre città italiane), si vola direttamente sulla città di Billund, la città dei Lego, porta d’ingresso per iniziare una straordinaria avventura in famiglia in Danimarca (immagine in apertura, Legoland, ph. Jesper Grønnemark). Situata proprio nel centro dello Jutland, Billund è soprannominata la capitale dei bambini, il luogo in cui “i piccoli imparano attraverso il gioco e diventano cittadini creativi del mondo”.

Oltre al famoso parco a tema, Legoland, con i suoi famosi mattoncini amati in tutto il mondo, Billund offre tante altre attrazioni come parchi acquatici, zoo e musei – per il divertimento di grandi e piccini.

A Legoland un viaggio a misura di bimbo

Legoland è il parco divertimenti che celebra il mitico “Gioco del Secolo” e resta ancora oggi il più grande e il più importante. Con le sue montagne russe, case infestate e Miniland – il mondo ricreato in miniatura utilizzando 20 milioni di mattoncini Lego, Legoland è senza dubbio la prima tappa di un viaggio a misura di bimbo.

Attrazioni per ogni età

Ma i divertimenti non finiscono qui. Wow Park è per i più avventurieri. È un gigantesco parco giochi grande come 40 campi da calcio all’insegna della velocità, del divertimento e della natura.

Lalandia: è il più grande parco acquatico tropicale della Scandinavia, il bowling, la pista di pattinaggio, i trampolini per il salto in alto e molte altre attività divertenti per grandi e piccini.

Givskud Zoo: per gli amanti degli animali, invece da non perdere lo zoo di Givskud, che ospita leoni, giraffe, pinguini e rinoceronti e dove puoi avvicinarti al T-rex e ad altri 50 dinosauri, ma anche accarezzare le capre e giocare in divertenti parchi giochi.

Lego House: una vera e propria attrazione progettata dall'”archistar” Bjarke Ingels – e riempita con 25 milioni di mattoncini Lego – la Lego House è per gli appassionati (di tutte le età!) del celebre gioco che vogliono esplorare le infinite possibilità di Lego e imparare divertendosi, grazie ad attività interattive e sfide creative.

Il Be Happy Pass: Legoland Billund Resort è ricco di esperienze per i bambini. In natura, sulle spiagge, nelle città, nei musei, nelle emozionanti attrazioni e nei parchi divertimento. Ci sono 18 attrazioni incluse nel Be Happy Pass.

L’opzione per una fuga d’autunno

Il parco Legoland è aperto anche a settembre dal venerdì al lunedì e quasi tutto il mese di ottobre, un’occasione perfetta per programmare un week-end in famiglia e spezzare la routine del back to school.

Clima mite, poca gente e divertimento assicurato: dove alloggiare

All’Hotel Legoland si soggiorna in un magico e colorato mondo Lego proprio accanto al parco Legoland. Nelle fantastiche camere a tema Lego, è possibile trovare gli iconici personaggi Lego che prendono vita e sono pronti ad accompagnare in avventure da sogno. Ottima e fantasiosa anche la cucina: gli chef del Ristorante Panorama preparano gustose pietanze al mattino, al pomeriggio e alla sera e, dopo un bel boccone, sfogo ancora al divertimento con il Lego Shop, le divertenti aree di costruzione Lego o nella palestra a tema.

