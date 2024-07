Le bellezze dell’Istria viste da una prospettiva insolita. Dall’alto! I tour in elicottero sono la novità dell’estate 2024 (immagine in apertura, Pula dall’alto, l’Arena. Ph. Igor Zirojevice) permettono di godere una vista spettacolare quanto originale su coste, uliveti e vigneti regalando ai partecipanti anche tramonti indimenticabili sull’Adriatico.

L’Istria, conosciuta per il suo panorama multiforme, il mare turchese e i borghi medievali dell’entroterra, ora può dunque essere esplorata dall’alto grazie ai tour promossi da Helifly Istria. I pacchetti proposti prevedono partenze da aziende vinicole del territorio e sorvoli su luoghi scenografici come l’antica Motovun (Montona), la città degli artisti Grožnjan (Grisignana), Buzet (Pinguente), cuore della raccolta del tartufo, e naturalmente Pula (Pola), famosa per il suo magnifico anfiteatro romano. I voli saranno disponibili per tutta la stagione, fino al 31 ottobre.

Partenza col brindisi

Il progetto è nato grazie alla collaborazione tra l’Ente per il turismo dell’Istria e partner del territorio come l’Azienda vinicola Rossi di Vižinada (Visinada), la Cantina Saints Hills di Višnjan (Visignano) e Meneghetti Wine Hotel & Winery di Bale (Valle): con le loro cantine, questi produttori da anni portano avanti la tradizione del vino istriano, oltre a segnare con la loro presenza il paesaggio agricolo dell’entroterra, e ora si trasformano anche in basi di partenza per queste esplorazioni ad alta quota.

Transfer da e per gli aeroporti

Per rendere l’arrivo in Istria ancora più spettacolare, Helifly Istria offre anche un servizio di Airport Shuttle Service. Previsto il trasferimento in elicottero da e per gli aeroporti più vicini in Italia e Croazia, tra cui Rijeka (Fiume), Zagabria, Zara, Spalato e Mali Lošinj (Lussinpiccolo), oltre a Trieste, Treviso e Venezia.

I voli sono operati dalla compagnia austriaca Heli Salzkammergut con l’elicottero Bell 206 Jet Ranger, monomotore noto per versatilità e ottime prestazioni. Con una capacità di quattro passeggeri, il Bell 206 Jet Ranger offre un’esperienza di volo confortevole e sicura, ideale per voli turistici e fotografici.

