Dante Ferretti, uno dei più grandi scenografi contemporanei e tre volte Premio Oscar, sarà a Fano, nelle Marche, sabato 25 gennaio per un evento straordinario che unisce cultura e tradizione locale legata allo storico Carnevale.

Il celebre artista, vincitore di tre Premi Oscar, con 11 nomination totali, oltre a quattro BAFTA Awards per la Migliore Scenografia, cinque David di Donatello e tredici Nastri d’Argento, è noto per aver lasciato un segno indelebile nel panorama cinematografico internazionale.

La giornata di sabato offre diverse opportunità per incontrare Ferretti e celebrare il legame tra arte e tradizione. Alle 11 il Maestro visiterà i capannoni dove vengono progettati e costruiti i carri di Carnevale: avrà modo di osservare i carristi all’opera e apprezzare da vicino il lavoro artigianale che rende unico il Carnevale di Fano.

Nel pomeriggio, alle 17, Ferretti sarà ospite al Teatro della Fortuna per un incontro (con ingresso gratuito fino ad esaurimento posti) dal titolo “Immaginare Prima”, un dialogo per esplorare la sua carriera insieme al suo biografo ufficiale David Miliozzi che sarà anticipato da una introduzione di Francesco Gesualdi, responsabile Marche Film Commission. Durante l’evento, verranno esposte alcune scenografie realizzate dagli studenti dell’indirizzo di scenografia del Liceo Artistico Apolloni, ispirate al cinema e alle tecniche artigianali del Maestro.

Qui nacque anche lo scenografo del Re Sole

Il programma della giornata sottolinea il forte legame tra il Carnevale di Fano e l’arte della scenografia, una tradizione che affonda le radici nella storia della città marchigiana, già nota per aver dato i natali a Giacomo Torelli, tra i massimi scenografi del Seicento e artista di fiducia del Re Sole. Questo connubio si rinnova con la presenza di Ferretti, un simbolo dell’eccellenza italiana nel mondo.

A impreziosire ulteriormente l’evento sarà una delle celebri sculture realizzate da Ferretti per l’Expo di Milano, opera che esalta la creatività e la magia del Carnevale e che sarà esposta al Teatro della Fortuna.