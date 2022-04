É in edicola il numero 300 (maggio 2022) di Itinerari e Luoghi.

L’editore, la redazione, i collaboratori hanno reagito a questo nuovo scenario con impegno, entusiasmo e passione. Perché per fare questo lavoro oggi è importante dare più del massimo. Rispetto a 30 anni fa, ma anche a dieci, è cambiato tutto. E offrire un prodotto di qualità come Itinerari e luoghi è molto impegnativo. La rivista oggi esiste e resiste principalmente grazie a Voi lettori e a inserzionisti che riconoscono il valore del nostro lavoro. Oltre alla guerra che da oltre due mesi incupisce i nostri orizzonti è in atto un altro conflitto non così drammatico da un punto di vista umano ma molto preoccupante per chi lavora nell’editoria: la “guerra della carta”, che oggi fa registrare aumenti fino al 185% rispetto a un anno fa. L’aumento vertiginoso dei prezzi ha spinto molte cartiere a diminuire, se non

Gli ultimi due anni hanno avuto una ricaduta devastante per la nostra economia. L’aumento dei costi delle materie prime hanno e continuano a cambiare le carte in tavola, a partire dalle bollette che tutti noi dobbiamo pagare ogni mese.

Quando mi è stato proposto di prendere in mano le redini della rivista ho accettato con entusiasmo sapendo che sarebbe stata una bella sfida. Poi è arrivata la pandemia e ora, come se non bastasse, stiamo vivendo l’incubo di una guerra. Assurda, come tutte le guerre.

Questo è un editoriale diverso dai precedenti. I lettori di Itinerari e luoghi per me che scrivo, fotografo e lavoro per questa testata ormai da 30 anni sono persone con cui ho idealmente condiviso viaggi e avventure, strade e sentieri, punti di vista su straordinari angoli di mondo. Nella costruzione dei miei servizi ho sempre avuto al mio fianco un ipotetico lettore della rivista e mi sono chiesto se stessi facendo la cosa giusta per lui.

a interrompere, la produzione. Pandemia e rincaro energetico sono la causa di questo grande problema. In particolare sono quattro le ragioni principali: 1) La riduzione obbligata dell’uso della plastica, da cui consegue un aumento di domanda di carta per il packaging dei prodotti. 2) L’aumento della domanda di cosmetici dopo il Covid, che ha causato un aumento della richiesta di imballaggi di carta per confezionarli. 3) L’aumento del prezzo della cellulosa, da sempre soggetto a cicli, che nell’ultimo anno ha raggiunto i massimi storici. 4) L’aumento di luce e gas, che rappresentano materie prime indispensabili nel procedimento industriale di produzione della cellulosa; l’industria della carta è infatti “energy intensive” e ha subito pesantemente i rincari quotidiani di energia e CO2.

E dunque? Abbiamo già aumentato il prezzo di copertina della rivista e questa misura, visti i recenti pesanti aumenti, ha dato una piccola mano ma nulla di risolutivo. Noi continuiamo a resistere mettendoci tutto l’impegno, anche se è sempre più complicato far tornare i conti. Ma siccome siete tanti e ci “volete bene” per davvero Vi chiedo senza timore di fare il possibile per privilegiare l’abbonamento rispetto all’acquisto in edicola. Per un lettore non è un cambiamento sconvolgente, mentre per l’editore è un aiuto molto importante ed efficace. Tanti lettori scelgono l’abbonamento come regalo per feste e ricorrenze di amici appassionati di viaggio: costa come una bottiglia di ottimo vino ma invece di una serata dura un anno!

Questo è il numero 300 di Itinerari e luoghi. Un traguardo importante. Continuiamo a crederci e ci rimbocchiamo le maniche: i nostri collaboratori sono in viaggio per “costruire” i reportage del 2023 e in questo numero ci sono sei servizi che ci aiutano a guardare con ottimismo verso il futuro. Nonostante tutto.