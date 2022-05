É in edicola il numero 301 (giugno 2022) di Itinerari e Luoghi.

Alla fine degli anni ’90, un quarto di secolo fa, mi apprestavo a progettare un viaggio in bicicletta sulle strade toscane. Quasi per caso mi imbatto in Giancarlo Brocci, sognatore senza tempo che cullava grandi idee, come quella di tornare a vivere il ciclismo di una volta per raccontare il territorio. E così inventò L’Eroica, la prima ciclostorica: bici, maglie e ciclisti d’epoca sulle strade di Siena. Corre- va il 1997 e alla prima edizione parteciparono meno di cento anime. Erano gli anni in cui lo sport amatoriale e professionistico iniziava a fare i conti con la chimica, ma all’Eroica c’erano ristori dove si integravano i sali con prosciutto e salame, gli zuccheri con pane e vino e ci si rifocillava con zuppe calde. Oggi L’Eroica è una manifestazione internazionale, un format vincente riproposto in Giappone, California, Sud Africa, Gran Bretagna, Spagna e Limburgo. A Gaiole in Chianti, la prima domenica d’ottobre, i 92 “cacciatori di sentimenti” sono diventati 9000. Il successo dell’Eroica, come ama raccontare il Brocci, è tutto “nella condivisione di valori umani importanti che trasformano le strade in luoghi di emozioni”, ma anche nella capacità di evidenziare come la forza delle idee e il capitale umano siano alla base di una visione virtuosa del futuro.