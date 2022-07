“Dalle radici ai frutti del benessere” è il titolo del progetto di ricerca nazionale portato avanti da due dipartimenti dell’Università di Padova (Dip. Territorio e Sistemi Agroforestali – TESAF e Dip. Psicologia Generale – DPG), in collaborazione con l’agenzia di viaggi Ivy Tour. La ricerca è incentrata su questionari da sottoporre ai partecipanti a ritiri di Forest Bathing organizzati in Basilicata, Marche, Trentino e Sicilia.

Le risposte ai questionari, facoltativi per i partecipanti, sono la base di un’indagine sui benefici della Natura in termini di salute, benessere e contrasto alle conseguenze della sovraesposizione alle tecnologie.

Lo studio è iniziato il 27 Maggio con il primo ritiro di Forest Bathing che si è tenuto in Basilicata nel Parco Nazionale del Pollino. “I ritiri di Forest Bathing – ha detto Matteo Vegetti, travel designer e guida di Forest Bathing – sono una proposta pionieristica per l’Italia, in quanto espandono il formato del bagno di foresta su più giorni e lo integrano in vari modi per amplificarne gli effetti benefici. Attraverso queste attività, Ivy Tour intende dare un contributo concreto alla ricerca scientifica sugli effetti benefici della Natura per gli esseri umani”. Le prossime due date sono in programma nel Pollino dall’1 al 3 Luglio e in Sicilia dal 15 al 17 Luglio (trovi tutte le altre date qui).

Angelica Moè, docente del Dip. Psicologia Generale – DPG dell’Università di Padova, ha dichiarato: “Diverse ricerche hanno dimostrato che l’immersione nel verde nella natura favorisce il benessere. Tuttavia, si basano quasi sempre su esperienze di breve durata. La partecipazione allo studio ‘Dalle radici ai frutti del benessere’, condotto in collaborazione con Ivy Tour, ci consente di verificare i benefici di percorsi residenziali e di gruppo che dovrebbero massimizzare gli effetti e favorire il mantenimento a lungo termine”.

Laura Secco, docente del Dip. Territorio e Sistemi Agroforestali – TESAF dell’Università di Padova, ha detto: “Al Dip. TESAF dell’Università di Padova stiamo studiando, in collaborazione con Ivy Tour, quali sono le caratteristiche che una foresta dovrebbe avere per supportare al meglio pratiche efficaci di Forest Bathing. Questo potrebbe aprire nuove opportunità occupazionali e nuove collaborazioni tra proprietari e gestori di aree forestali e settori come quello dell’educazione, della salute e assistenza sociale, del turismo, per riattivare economie locali e motivare una gestione attiva e responsabile delle foreste”.

Ivy Tour è un’agenzia di viaggio e un tour operator lucano specializzato in viaggi in Basilicata. “Ivy” significa edera, che è il materiale con il quale nel loro paese di origine da secoli, durante il Carnevale di Satriano, gli uomini si travestono e diventano Rumiti ovvero uomini – albero, e si fanno portavoce di un messaggio ecologista: la volontà di ristabilire un rapporto antico con la Terra. Dal 2015, Ivy Tour ha deciso di diffondere questo messaggio organizzando viaggi ed escursioni in Basilicata per facilitare la riconnessione con la Natura selvaggia dentro e fuori di noi.

Dal 2020, dopo che Rocco Perrone, uno dei soci, ha concluso il percorso formativo diventando guida di Forest Bathing (FTHub), in collaborazione con Matteo Vegetti, travel designer e anche lui guida, propone esperienze di Forest Bathing in Basilicata e in altre regioni di Italia.

È sempre più diffuso nella nostra società il desiderio di vivere una vita più sana, autentica e sostenibile, in linea con la vera natura dell’essere umano e con il pianeta in cui viviamo. Sempre più persone cercano di disintossicarsi dalla sovraesposizione alle tecnologie e lasciarsi guidare dalla loro “bussola interna” verso la felicità. In questo senso, la connessione con la natura – come dimostra la ricerca scientifica – è un modo ideale per promuovere la salute e il benessere, la pace e il relax.

I ritiri di Forest Bathing di Ivy Tour offrono un programma variegato di esperienze e attività di immersione nella natura, basato su una filosofia sviluppata con cura e passione. Dai bagni di foresta all’ecoarte, dalla camminata consapevole alla contemplazione delle stelle, ogni giornata è studiata per favorire una connessione profonda con l’ambiente circostante, ottenendo numerosi benefici. Un percorso di scoperta in cui i partecipanti, accompagnati da guide certificate di Forest Bathing, potranno ritrovare se stessi e sperimentare il potere trasformativo della Natura.

Come funzionano i ritiri di Bagni di Foresta?

Ivy Tour propone ritiri di diversa durata in strutture immerse nella natura e nel silenzio. Ogni giornata prevede almeno un bagno di foresta, abbinato ad altre attività di connessione con la natura. Oltre a seguire le attività, proposte da guide certificate di Forest Bathing e in alcuni casi altri esperti, ogni partecipante sarà libero di prendersi del tempo per sé, ascoltando ciò di cui sente il bisogno in ogni momento. In questi viaggi di immersione nella natura, le attività sono orientate al rilassamento e all’esplorazione del contatto con la natura, non al trekking o alla pratica sportiva. Non c’è bisogno di essere camminatori esperti; può partecipare chiunque abbia voglia di “staccare la spina” e passare tempo immerso nella natura, in tranquillità e sicurezza.

Bagni di foresta: attraverso una serie di inviti di vario tipo, il Forest Bathing incoraggia l’apertura dei sensi all’ambiente naturale, mediante l’esercizio di un’attenzione senza sforzi. È inoltre basato su diversi principi improntati alla mindfulness, come il rallentamento della camminata nella foresta e la promozione di una connessione emotiva con l’ambiente naturale.

Il bagno di foresta è prima di tutto un’esperienza individuale, ma chi lo desidera può trovare anche una componente relazionale che rilassa il corpo, apre la mente e scalda il cuore. Prima di tutto, il semplice fatto di vivere un’esperienza così intensa in compagnia di altre persone può far sorgere una piacevole intesa con loro. Inoltre, alcuni inviti prevedono lo svolgimento in coppia o in un piccolo gruppo. Ci sono poi i raduni in cerchio, che sono un momento per condividere la propria esperienza, ma senza alcuna forzatura: anche il silenzio può essere una forma di condivisione.

Una parte del ricavato di queste attività verrà donata a WOWnature, piantando un albero per ogni partecipante ai nostri ritiri. WOWnature è un’iniziativa di Etifor, spinoff dell’Università di Padova, incentrata sulla piantumazione di nuovi alberi. I nostri alberi entreranno nel conteggio dei 3 miliardi di alberi che l’Unione Europea ha stabilito di piantare entro il 2030 per migliorare la quantità e la qualità delle foreste, mitigando gli effetti dei cambiamenti climatici e contrastando la perdita di biodiversità.

Nel suo primo ritiro in Basilicata, Ivy Tour ha offerto ai partecipanti un kit di benvenuto composto, fra l’altro, da prodotti ecosostenibili di Make You Greener, una community di persone innamorate di questo pianeta e una giovane azienda fondata da due ragazze under 30 e un grande sogno pronto per essere realizzato.