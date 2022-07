Il conto alla rovescia è iniziato. Manca solo un mese al ritorno di The Magic Castle Gradara – INVASION: l’evento più atteso dai bimbi – di tutte le età! – prenderà il via domenica 7, lunedì 8 e martedì 9 agosto quando lo splendido Borgo di Gradara sarà completamente “invaso” da creature straordinarie provenienti da altri mondi e dalla fantasia di grandi artisti internazionali.

Fin dalla sua prima edizione nel 2014, The Magic Castle Gradara è diventato un appuntamento estivo imperdibile per tantissime famiglie: dopo due anni “in versione ridotta”, dovuta alla pandemia, ritorna in tutta la sua meravigliosa Magia con la direzione artistica di Marcello Franca, a cura della Pro Loco e con il patrocinio del Comune di Gradara.

Entrando a Gradara, insignita del titolo di uno dei “Borghi più belli d’Italia”, ci si potrà immergere nell’atmosfera incantata che la avvolgerà durante le tre Serate Magiche del 7, 8 e 9 agosto, dal tramonto a mezzanotte. Artisti internazionali “invaderanno” lo splendido borgo marchigiano inondandolo di magia, emozioni, musica e colori. Personaggi bizzarri, stravaganti e divertenti, animali giganteschi e meravigliosi che provengono da altri mondi o dal futuro, si aggireranno per le vie e le piazze regalando emozioni agli spettatori di tutte le età.

A grande richiesta tornano a The Magic Castle Gradara gli spettacolari Red Saurus della compagnia olandese Close-Act Theatre, imponenti draghi preistorici che incedono con i loro ruggiti piegando il loro lungo collo verso i bimbi che li accarezzano estasiati. Sempre dai Paesi bassi arriva M.R. Image Theatre con il suo Big Bugs Street-Theatre Show, enormi insetti realistici come Conchita la Coccinella, Rudolf lo Scarafaggio, Priscilla lo Scarabeo. Il veneziano Teatro Pavana porta nel borgo i suoi affascinanti e stravaganti animali, Giraffe, gli Struzzi, le Ballerine e – per la prima volta in Italia – Nellie the Hippo, l’enorme ippopotamo divertente e giocherellone.



Gli italiani Morks arriveranno con la loro Aliens Family, enormi e divertenti extraterrestri che si aggirano sui trampoli, mentre gli artisti della Italy Lion and Dragon Dance affascineranno il pubblico con la Danza del Leone Acrobatica che affonda le sue radici nella più antica cultura orientale. La Compagnia Unnico presenta lo spettacolo Lui&Lei che farà sorridere tutti gli amici dei 4 zampe con l’insolito “duo” composto dall’attore-clown Andrea D’Amico e la sua dolce cagnolina Yaya; Nina Theatre con Mettici il cuore trasforma oggetti e pupazzi in personaggi, dando loro vita magicamente; Fata Foglia (Erika Fumagalli) è una dolce e ironica fata che col suo magico strumento, l’arpa celtica, ammalierà gli spettatori, mentre Fata Lumì (Silvana Pirone) è una fata luminosa e gioiosa che regala sorrisi e abbracci agli angoli di strada; arriva inoltre dalla Maremma la Zastava Orkestar con la sua Musica Balkanica Itinerante che coinvolgerà il pubblico in atmosfere gioiose e musiche trascinanti.

Il programma (in via di definizione) di The Magic Castle Gradara è consultabile sul sito dell’evento www.themagiccastle.it e sui canali social

www.facebook.com/TheMagicCastleGradara

www.instagram.com/themagiccastlegradara