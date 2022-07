Londra è una meta ricca di storia ed arte, molto amata dai turisti. Per visitarla bene e a fondo bisogna organizzare in maniera ottimale i tempi e avere un itinerario preciso e dettagliato di cosa vedere. Un tour che vi permetterà di scoprirla a pieno è quello con i famosi bus turistici.

Londra è un posto magico per diversi motivi, la sua storia, la sua arte e tutti quei luoghi iconici che molte volte si vedono in tv o in foto e che sono da visitare almeno una volta nella vita. Dopo aver scoperto gli angoli e le meraviglie di questa città, ne rimarrete così incantati che la porterete nel cuore per sempre. C’è chi decide di ritornarci, o perché il tempo che avevano a disposizione non era abbastanza o semplicemente perché si ha il bisogno di rivivere certe emozioni. In questo articolo andremo a scoprire perché Londra è così speciale e quali sono i posti da vedere.

Tour con i bus turistici a Londra

Le cose da fare e i luoghi da esplorare sono moltissimi, quindi se state pensando di organizzare un viaggio in questa meravigliosa città, un’idea perfetta sarebbe quella di girarla con i bus turistici. Sì, proprio loro! Gli iconici bus rossi a due piani che sono uno delle esperienze tipiche della capitale britannica.

La cosa bella di questo tour è che vi permetterà di girare Londra da cima a fondo, facendo diverse fermate e sarete voi a decidere quale itinerario scegliere, infatti è possibile programmare il tour secondo i proprio piani: un giorno, due o il bus turistico Londra 3 giorni, che vi darà l’opportunità di esplorare la città in modo comodo e completo.

A bordo troverete una guida professionale o autoguide con più di 10 lingue, compreso lo spagnolo, che spiegheranno tutte le tappe per scoprire ogni dettaglio dei luoghi che visiterete. In più le fermate gratuite vi permetteranno di addentrarvi e vedere da vicino le meraviglie della capitale britannica. La comodità degli autobus consiste anche nel fatto che sono ideati e strutturati per accogliere qualsiasi tipo di viaggiatore: bambini, anziani, persone con disabilità.

Sono compresi nel tour in autobus: le cuffie in omaggio, la crociera sul Tamigi, il tour a piedi, tante fermate gratuite, cibo e bevande e il ritiro in albergo.

Ma vi diamo un assaggio di cosa vedrete nel vostro viaggio a Londra.

Cosa vedere a Londra: le attrazioni più importanti

Londra è una metropoli davvero grande e quando si decide di visitarla si può entrare un po’ in confusione se non si ha un itinerario chiaro di cosa vedere, andiamo per ordine e capiamo quali sono i luoghi da non perdere:

Big Ben e palazzo di Westminster

Partiamo dal simbolo più famoso di Londra, il grande e più famoso orologio d’Europa, che è situato sul campanile della House of Parliament. La torre dell’orologio è alta ben 96 metri di altezza, ed a fianco a quest’ultima troverete il palazzo di Westminster sede delle due camere del Parlamento del Regno Unito. È consigliato di attraversare il Westminster Bridge per poter ammirare e godere della vista spettacolare dei principali monumenti di Londra.

London Eye

Molto vicino al Big Ben trovate il London Eye, la famosissima ruota panoramica chiamata anche Millennium Wheel. Salirci è un’esperienza davvero unica, i biglietti possono essere acquistati anche online, il giro completo dura trenta minuti circa e la zona che si aggira nei dintorni regala un’atmosfera unica ricca di artisti di strada. La ruota è alta 135 metri ed situata sulla riva del Tamigi. Una volta saliti sopra la vista sarà mozzafiato.

Tower Bridge

Un altro luogo caratteristico e sensazionale di Londra è il Tower Bridge. Il maestoso ponte è contraddistinto da due torri gemelle che lo rendono unico e riconoscibile in tutto il mondo, attraversa il Tamigi, ed è possibile percorrerlo a piedi, in bici o con i veicoli. Tutti momenti della giornata renderanno unica la visita di questo luogo, ma l’ora del tramonto è sicuramente quella più emozionante.

Buckingham Palace

Una tappa importante in quanto rappresenta la residenza ufficiale della regina, in alcuni periodi dell’anno è possibile visitare anche gli interni del palazzo ricchi di sale da ballo, giardini, cortili e appartamenti inoltre si può assistere al cambio di guardia presso il Victoria Memorial. Poco distante dalla residenza si trova Piccadilly Circus.

Piccadilly Circus

Una delle piazze più trafficate e caotiche della città, ricca di ristoranti, negozi e dove potrete assaggiare lo zucchero filato più lungo del mondo. Inoltre la sera è una delle piazze più illuminate della città grazie ai sui maxi schermi che ricreano un clima spensierato e un’atmosfera unica. Nei dintorni di Piccadilly Circus si trovano: Renger street, Cinatown e Leicester Square.

Il quartiere SoHo

Si trova al centro della città è pulsa di vita, famoso per i suoi ristoranti, pub, negozi e teatri è considerato il luogo per eccellenza dove godersi la vita notturna, fare acquisti e divertirsi. Un altro luogo dopo potersi godere lo shopping e gustare del buon street food, proprio parallelamente a SoHo è la Oxford Street, la via centrale e più affollata di Londra. Anche Coven Garden è ricco di negozi però più raffinati e lussuosi per chi ama il bon ton.

Trafalgar Square

Sempre al centro di Londra troviamo una delle piazze più importanti della città Trafalgar Square con le sue famose fontane e statue a forma di leone vi lascerà a bocca aperta. Sono assolutamente da visitare i Musei più famosi della città ovvero: National Gallery Museum e British Museum.

Notting Hill

Situato nella zona ovest della città troviamo il quartiere che ha ispirato il famoso film. È luogo ricco di vita, soprattutto in estate nel mese di agosto è possibile assistere al Carnevale Caraibico che si tiene proprio qui ogni anno. Inoltre la zona è famosa per il mercato vintage di Portobello Road.

Torre di Londra

Una fortezza medievale, simbolo della città e situata proprio nel cuore della capitale sulle rive del Tamigi, entrarci permetterà di godere della vista di numerose sale e attrazioni come il White Tower, Bloody Tower e Jewel House.

Cattedrale di San Paolo

Una delle più grandi cattedrali britanniche, realizzata in stile gotico ospita alcuni dei preziosi capolavori dell’arte inglese tra cui il maestoso organo a canne e il mosaico della cupola.

L’Abbazia del Westminster

Rappresenta uno dei più importanti e celebri monumenti inglesi, anche quest’ultimo è situato nel cuore della città sulle rive del Tamigi, è famoso per essere il luogo delle celebrazioni dei sovrani inglesi, ma anche delle sepolture di importanti personaggi anglicani. Visitando l’Abbazia è possibile ammirare celebri attrazioni come lo spettacolare Duomo, le magnifiche Tombe Reali e la maestosa Cappella di San Michele.

Inoltre la capitale britannica è famosa per i suoi verdi e grandi parchi e i mercati che potete visitare in maniera del tutto gratuita.

Come abbiamo visto, Londra è ricca di cosa da fare e luoghi meravigliosi da vedere, ma c’è da precisare che questi sono solo alcuni ma soprattutto le principali attrazioni che vi segnaliamo. Scegliere di visitare la città con dei tour guidati e comodi come quelli con l’autobus permette di gestire al meglio i tempi e favorisce numerose agevolazioni come: sconti, cibo e bevande e diversi percorsi disponibili.