Tempo d’estate, tempo di gite in bicicletta. Dall’incontro tra il brand italiano Santini Cycling Wear e il marchio francese K-Way nasce una collaborazione che propone una prima giacca unisex, disponibile nel temporary store Santini a Parigi, nei negozi K-Way di Parigi, Torino, Milano, Roma e online su www.santinicycling.com e sul sito www.k-way.

Certi incontri non nascono per caso. È il 1965 quando Pietro Santini fonda Santini Cycling Wear, storica azienda di abbigliamento da ciclismo. Nello stesso anno a Parigi, Léon-Claude Duhamel ha l’intuizione di creare la prima giacca antipioggia dal design impacchettabile. Da quel momento si sviluppano due esperienze di successo che seguono percorsi diversi ma accomunati dalla passione per lo sport e dalla ricerca funzionale in ogni dettaglio. Oggi le due strade si ricongiungono nella nuova ed esclusiva partnership Santini ǀ K-Way. Per celebrare questo sodalizio, i marchi hanno lavorato insieme a una giacca che riprende la linea dell’iconica Claude e la rielabora per incontrare le esigenze di chi usa la bici per fare sport, per muoversi in città o per raggiungere il posto lavoro. Un capo che coniuga tecnicità e design ed è ideale da indossare anche nel tempo libero.

La giacca Santini ǀ K-Way è una sintesi di funzionalità e design, concetti chiave di entrambi i brand. Il modello si caratterizza per la costruzione reversibile con un lato realizzato nell’iconico nylon ripstop K-Way, impermeabile e antivento, e l’altro rifinito in tessuto misto lana/poliammide di Santini, traspirante ed estremamente soffice sulla pelle. La giacca conferma nei colori il DNA K-Way con l’inconfondibile zip nei toni del blu, arancio e giallo. Il capo è disponibile in due varianti colore, blu e arancio fluorescente.

Il lato in tessuto K-Way, che in una variante è in arancio fluo e nell’altra in blu, si caratterizza per le tasche con zip sui lati e sul petto. Il lato in tessuto Santini è proposto per entrambe le varianti in blu con strisce gialle e arancio nella parte centrale, presenta tre tasche sul retro, tipiche dei capi da ciclismo. La tasca centrale è personalizzata con una label in suede che riassume il concept della partnership. Infine, il lato di nylon ripstop K-Way presenta dei dettagli rifrangenti, fondamentali per la sicurezza in bici. Prezzo: 260 euro.